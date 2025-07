Do kiedy powinny obowiązywać kontrole na granicach z Niemcami i Litwą? Czy premier Donald Tusk podjął właściwą decyzję ws. granic? Jak może wyglądać praca Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod kierunkiem Sławomira Cenckiewicza? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF gen. Stanisława Kozieja, byłego szefa BBN, byłego wiceministra obrony narodowej. Zapraszamy!

Gen. Stanisław Koziej / Piotr Mazur / RMF FM

Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą mają potrwać do 5 sierpnia, z możliwością przedłużenia ich obowiązywania na kolejne 30 dni. Do kiedy powinny one obowiązywać? Czy premier Donald Tusk podjął właściwą decyzję ws. granic?

W rozmowie zapytamy także o decyzje personalne prezydenta-elekta Karola Nawrockiego w kontekście powierzenia sterów BBN prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi. O czym świadczy ta nominacja? Jaki to sygnał dla rządu i obecnego kierownictwa MON?

W rozmowie nie zabraknie tematu Ukrainy po decyzji USA o wstrzymaniu pomocy dla tego kraju. Czy wpłynie to decydująco na los wojny z Rosją?

