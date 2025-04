„Roman Giertych jest dla mnie postacią obrzydliwą. Uważam, że nie ma dla niego miejsca w polskiej polityce” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Poseł PiS stwierdził, że nie chciałby, aby polska polityka wyglądała tak, jak ją prowadzi Roman Giertych.

Przydacz: Roman Giertych jest dla mnie postacią obrzydliwą Jakub Rutka / RMF FM

Były wiceminister spraw zagranicznych na pytanie o to, czy chciałby, aby Roman Giertych spędził resztę życia w więzieniu, odpowiedział: Ja bym chciał, żeby Roman Giertych odpowiedział za wszystkie rzeczy, które zrealizował w życiu.

W dalszej części wypowiedzi Przydacz stwierdził, że Giertych jest dla niego "postacią obrzydliwą". To jest moja opinia, nie chcę z takimi ludźmi mieć do czynienia.

Poseł PiS stwierdził, że nie rozumie, dlaczego posłowie opozycji zostali ukarani za okrzyki "morderca" w stronę Romana Giertycha. Twierdził, że podobne okrzyki były wykrzykiwane w stronę posłów PiS-u. Chodziło o słowa o "zdrajcach". Zdrajca można krzyczeć, morderca nie - stwierdził.

Awantura w Sejmie: Giertych do Kaczyńskiego: Jarku, siadaj, uspokój się!

Polskie wojska będą bronić państw bałtyckich? „Polska będzie odgrywać ważną rolę logistyczną”

Ukraina powinna finalnie podpisać umowę z USA o zasobach mineralnych - mówił Marcin Przydacz. Zdaniem byłego wiceministra spraw zagranicznych współpraca handlowa z USA "będzie powodowała większe zainteresowanie polityczne i militarne USA".

Poseł PiS mówił, że życzy sobie, aby umowa była jak najkorzystniejsza dla Ukrainy. To jest państwo sąsiednie i jeszcze w trudnej sytuacji, ale jasne jest, że to będzie efekt negocjacji. Ekipa z Kijowa jedzie negocjować, życzę im powodzenia, choć nie będzie łatwo. Zresztą sam Trump to powiedział: Kart nie mają zbyt dużo - stwierdził.

Pytany, czy państwa bałtyckie będą kolejne na drodze Rosji, odpowiadał: Tak przewidywał prezydent Lech Kaczyński. Mam nadzieje, że przez naszą - mówię tu o polityce sojuszniczej - mądrzejszą politykę możemy ten marsz zatrzymać, ale nie na zasadzie appeasementu (uspokojenia).

Były wiceminister spraw zagranicznych unikał odpowiedzi na pytanie, czy polskie wojska powinni pojawić się w krajach bałtyckich, jeśli tam wybuchnie konflikt, ale przypomniał, że NATO zobowiązuje sojuszników do działania. Jeśli do takiej sytuacji nie daj Boże by doszło, to Polska będzie odgrywać ważną rolę także i logistyczną (...). NATO opiera się na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Będziemy oczekiwać, że wszyscy sojusznicy w trybie pilnym zaczną reagować - podkreślił.

Przydacz podkreślił też, że w basenie Morza Bałtyckiego NATO rozwija swoje zdolności ze względu na dołączenie Szwecji i Finlandii do Sojuszu.

Słuchacze pytają, poseł odpowiada. Nie będzie złamania duopolu PiS - PO?

Marcin Przydacz w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał też na pytania Słuchaczy. Pierwsze z nich dotyczyło przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Kto powinien przejąć władzę w PiS po Jarosławie Kaczyńskim. Może Andrzej Duda? - zapytał Słuchacz.

Myślę, że pan prezydent rzeczywiście szczerze mówi, że nie chce wchodzić w czystą politykę partyjną - zaznaczył Przydacz. Kto zatem mógłby zostać nowym liderem? Zdecyduje partia wtedy, kiedy będzie trzeba. W tym roku będą wybory w Prawie i Sprawiedliwości, bo tak kadencja mija. Zakładam, że jeśli prezes wystartuje, to wygra wybory. Gość Tomasza Terlikowskiego podkreślił, że sam na razie nie ma ambicji bycia prezesem PiS-u.

Przydacz odniósł się też do tezy słuchacza, który twierdzi, że wybory prezydenckie zniszczą duopol PO - PiS w Polsce. W moim przekonaniu wybory nie zniszczą tego duopolu. Sondaże pokazują, że nadal dominuje. Są takie siły, które pokazują swoją moc i próbują zmieniać rzeczywistość - mówił i dodał, że jednak to Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się w drugiej turze wyborów.

