Krzysztof Ziemiec zauważył, że Donald Tusk "zjada przystawki" z koalicji rządowej.

Jeżeli Donald Tusk będzie dążył do zniszczenia PSL u, to nie będzie rządził Polską. Byłem zszokowany, że Donald Tusk z entuzjazmem opublikował tweeta z sondażem, który pokazał, że on po ponad roku rządów stracił większość - przyznał wicemarszałek Senatu, nawiązując do badania sprzed kilku dni, w którym progu wyborczego nie przekroczyłaby koalicja Polski 2050 i PSL, za którą opowiedziało się 7,1 proc. respondentów. Z badania wynikało, że miejsca w Sejmie zabrakłoby także dla Nowej Lewicy, która w sondażu uzyskała 4,6 proc. poparcia (spadek o 0,7 pkt proc.), jak również Partia Razem. Chęć oddania głosu na formację Adriana Zandberga zadeklarowała 2,4 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.).

Według Kamińskiego wpis premiera oznaczał, że "interes polityczny Platformy jest ważniejszy niż interes rządu, którym rządzi Donald Tusk". Gdybyśmy my kierowali się tą logiką, to oczywiście powinniśmy szukać dzisiaj tych miejsc, które nas łączą z Konfederacją i z PiS-em, mówiąc, skoro dla Donalda Tuska ważniejsze jest notowanie i interes Platformy niż większość rządowa, to dlaczego dla nas ma być inaczej? No ale my, chwała Bogu, tak nie postępujemy i traktujemy, że Donaldowi Tuskowi z jakichś powodów w tym jednym momencie siadły nerwy - dodał.

Michał Kamiński zapytany o ofertę wspólnej listy w wyborach parlamentarnych w 2027 r. pod wodzą Platformy Obywatelskiej, odpowiedział, że "był adresatem tego typu ofert w bardzo różny sposób już dwukrotnie 2019 i w roku 2023 r.". I za każdym razem odpowiedź brzmiała nie. I za każdym razem argument był ten sam. Wspólna lista pod przewodnictwem takiej jak dziś Platformy Obywatelskiej oznacza zwycięstwo PiS. I dlatego nawet w 2023 r., gdy udało się PiS odsunąć od władzy, udało się go odsunąć od władzy nie dlatego, że Platforma z PiSem wygrała, bo Platforma z PiSem przegrała, ale dlatego, że Lewica i Trzecia Droga dały większość, A tak naprawdę dlatego, że ci wyborcy, którzy mogli zagłosować na Konfederację lub na PiS, ale przede wszystkim na Konfederację, zagłosowali na Trzecią Drogę - podsumował.