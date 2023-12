Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, były wicepremier i minister finansów, także były prezes NBP. Porozmawiamy z nim m.in. o środowych, burzliwych zmianach w mediach publicznych oraz przyszłości TVP, Polskiego Radia i PAP. Jak w obecnej atmosferze konfliktu zbudować rzetelne, wiarygodne i budzące zaufanie społeczne media publiczne? Jak je finansować?

Prof. Leszek Balcerowicz / Jakub Rutka / RMF FM

Byłego ministra finansów i szefa NBP zapytamy też o założenia budżetu, który przygotował rząd Donalda Tuska, a także o sytuację w Narodowym Banku Polskim. Czy prezes Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?

