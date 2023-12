Kaczyński przyjechał do siedziby telewizji

Kilkadziesiąt osób zebrało się w holu głównej siedziby Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. To w większości przeciwnicy zmian w mediach publicznych, zapowiadanych przez obecną sejmową większość.

Przed siedzibę telewizji publicznej co kilka minut podjeżdżają kolejne samochody polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do budynku weszli m.in. Zbigniew Rau, Przemysław Czarnek, Stanisław Karczewski, witany owacjami Jarosław Kaczyński czy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Wszyscy udają się schodami na piętro budynku. Wchodzący Jacek Sasin powiedział tylko "Mamy pewien plan". Nie chciał jednak ujawnić jaki.

Po wyjściu z siedziby TVP poseł PiS Jacek Sasin powiedział, że w TVP "trwa interwencja poselska posłów PiS związana przede wszystkim z siłowym wdarciem się osób nieuprawnionych do siedziby telewizji publicznej".

Osoba towarzysząca temu pseudoprezesowi, który został bezprawnie mianowanym przez ministra Sienkiewicza, poturbowała jedną z posłanek PiS, która przebywa w tej chwili w szpitalu - powiedział polityk PiS.

Oczekujemy od policji, która jest również tam obecna, aby w tej sprawie wykonywała swoje obowiązki. W tej chwili jest oczekiwanie na to, aby policja rzeczywiście przywróciła porządek tutaj w budynku - dodał.

Były premier Mateusz Morawiecki przed budynkiem TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie / Kalbar / PAP

Po godz. 14 do siedziby TVP na ul. Woronicza przybył także poseł PiS Mateusz Morawiecki. Ocenił, że to, co się obecnie dzieje jest aktem "przypominającym to, co dzieje się na Białorusi". Takie wtargnięcie, siłowe wtargnięcie do władz telewizji publicznej, jest absolutnym aktem bezprawia. Jednocześnie też warto do wszystkich Polaków zwrócić się z bardzo prostym pytaniem. Czy chcecie mieć wszystkie informacje podawane według jednego szablonu, według szablonu przygotowywanego w kancelarii premiera Tuska? - pytał.

Większość z zebranych w holu budynku ludzi to przeciwnicy zmian w TVP, jest też jednak kilka osób, które takich zmian oczekują. Co jakiś czas dochodzi między nimi do emocjonującej wymiany zdań.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał na platformie X, że o godz. 20 przy siedzibie TVP na ul. Woronicza odbędzie się "obywatelska manifestacja w obronie wolności słowa".

Policjanci w siedzibie TVP

Funkcjonariusze policji przed budynkiem TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie / Kalbar / PAP

Do siedziby TVP weszła też grupa kilkunastu policjantów.