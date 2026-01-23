"Jeżeli ktoś nie potrafi poradzić sobie wewnętrznie, to jak ma zarządzać sprawami zewnętrznymi, sprawami Polski" - tak zamieszanie w Polsce 2050 komentował w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marcin Matczak z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił też o Radzie Pokoju, Karolu Nawrockim i jego relacjach z Donaldem Trumpem.

Koniec Polski 2050? "Największy grzech"

Prof. Matczak, pytany, czy to już koniec Polski 2050, powiedział "wydaje mi się, że niestety tak".

Te problemy z głosowaniem pokazują brak sprawczości, a to jest grzech największy na polskiej scenie politycznej. W ogóle na każdej scenie politycznej tzn. jeżeli ktoś nie potrafi poradzić sobie wewnętrznie, to jak ma zarządzać sprawami zewnętrznymi, sprawami Polski - mówił gość RMF FM.

Czy powrót Szymona Hołowni rozwiązałby problem - pytał Tomasz Terlikowski. Ja przez wiele lat byłem wielkim fanem Szymona Hołowni jako intelektualisty. Miałem wielką nadzieję na to, że on jest w stanie być mężem stanu. Natomiast niestety coś się bardzo dziwnego stało i myślę, że są dwa elementy, które zadecydowały o tym, że nie został, tzn. brak czegoś, co bym nazwał powagą w relacjach zewnętrznych oraz problemy z zarządzaniem - powiedział prof. Matczak.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

