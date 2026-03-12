Mazowiecki konserwator zabytków prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisania słynnego wieżowca Intraco do rejestru zabytków. Tymczasem właściciel budynku planuje jego rozbiórkę i budowę nowoczesnego biurowca. Decyzja w tej sprawie może zaważyć na przyszłości jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów powojennej Warszawy.

Utrzymanie budynku nieopłacalne dla właściciela

Przy ulicy Stawki 2 w Warszawie od ponad pięciu dekad stoi Intraco - jeden z pierwszych drapaczy chmur w stolicy, który przez lata był symbolem nowoczesności i otwarcia Polski na świat. Dziś jego losy są niepewne, bo właściciel chce w tym miejscu zmian.

W czerwcu ubiegłego roku Polski Holding Nieruchomości poinformował, że budynek Intraco zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesny wieżowiec, bardzo podobny do historycznego. Prezes PHN Wiesław Malicki wyjaśniał wtedy, że budynek się zestarzał i nie opłaca się go unowocześniać, a nowy gmach "będzie odpowiadał wszystkim normom bezpieczeństwa, ekologii, energooszczędności" i będzie przyjazny środowisku i użytkownikom.

Na przełomie I i II kwartału 2026 r. zakładano złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Prace miałyby się skończyć w 2030 r., kiedy budynek uzyska pozwolenie na użytkowanie. Rozbiórka miałaby potrwać 12-16 miesięcy.

Sprzeciw wobec planów właściciela

Przyszłość budynku znajdującego się w centrum stolicy stoi jednak pod znakiem zapytania, bo w sprawę zaangażowali się Obrońcy Zabytków Warszawy. Na wniosek tej organizacji mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz rozpoczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomości.

Przeciwko wyburzeniu budynku wypowiedział się też Piotr Ikonowicz były poseł i działacz społeczny. Jego zdaniem mieszkańcy Warszawy nieustannie są świadkami burzenia starszych budynków. Krajobraz się zmienia tylko po to, by powstały nowe, okazalsze budowle.

"Zabawa w burzenie i budowanie w tym samym miejscu na nowo to fajna i twórcza rozrywka dla dzieci, kiedy bawią się klockami. Natomiast takie brewerie w centrum dużego miasta to wielkie marnotrawstwo pieniędzy materiałów budowlanych, ludzkiego wysiłku, które dokonuje się przy znacznym zatruciu środowiska. Deweloperzy zarabiają na budowaniu. Zysk sięga trzydziestu i więcej p[procent, więc kiedy brakuje terenów pod zabudowę trzeba burzyć, by móc od nowa budować i zarabiać" - czytamy w jego wpisie na Facebooku. Ikonowicz wskazuje też na wykluczenie społeczne oraz patologie związane z reprywatyzacją i prywatyzacją miejskich nieruchomości.

Co teraz będzie się działo w sprawie wieżowca?

Mazowiecki konserwator zabytków poinformował w poniedziałek, że zebrano materiał dowodowy w sprawie wpisy budynku do rejestru zabytków.

"W toku prowadzonych czynności odbyły się oględziny obiektu, podczas których stwierdzono, że na przestrzeni lat budynek został w znacznym stopniu przebudowany" - przekazał Dawidowicz.

Historia Intraco

Intraco to jeden z pierwszych drapaczy chmur w Warszawie. Stanął na rogu ulic Stawki i Andersa (dawniej Marcelego Nowotki) w 1975 r. Zbudowali go Szwedzi dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Intraco", z przeznaczeniem dla zagranicznych przedstawicielstw techniczno-handlowych. Jak na owe czasy wieżowiec był bardzo nowoczesny. W podziemiach znajduje się parking na 200 samochodów, są też szybkie windy. Co prawda nie było klimatyzacji, ale zainstalowano w nim specjalne czerpnie, które wpompowywały chłodne powietrze na wyższe kondygnacje.

W latach 1975-1978 Intraco I był najwyższym biurowcem Warszawy. W 1978 przy ul. Chałubińskiego 8 powstał biurowiec Intraco II. W 1975 miało w nim siedzibę 60 przedsiębiorstw zagranicznych.