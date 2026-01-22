Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wkrótce spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prawdopodobnie dojdzie do tego już w weekend.

Prezydent Karol Nawrocki / Piotr Nowak / PAP

Niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu - myślę, że w najbliższy weekend - mówił na konferencji w Davos prezydent Karol Nawrocki. Jeśli chodzi o rocznicę (wybuchu pełnoskalowej wojny - przyp. red.) - nie mam takich planów, żeby jechać na Ukrainę - dodał.

Kwestia wojny po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (...) jest dla Polski najbardziej istotną kwestią pod względem bezpieczeństwa - podkreślił Nawrocki. Jak dodał, ten wątek pojawił się w jego wczorajszej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.



Wkrótce więcej na ten temat