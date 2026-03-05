W rezerwacie przyrody Sokole Góry na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej doszło do aktu wandalizmu - zniszczono zabezpieczenie wejścia do Jaskini Maurycego, a także skradziono elementy włazu i jedną z fotopułapek monitorujących teren. "Apelujemy do turystów o pomoc w ujęciu wandali" - czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Akt wandalizmu w rezerwacie Sokole Góry, fot. Ochrona Przyrody Województwa Śląskiego / Facebook

Jaskinia Maurycego: zniszczony właz i skradziona fotopułapka

Zniszczony został nowy właz zamontowany zaledwie rok temu w jaskini Maurycego. Złodzieje zabrali także jedną z fotopułapek GSM monitorujących okolice jaskini. Straty sięgają kilkunastu tysięcy złotych.

"Apelujemy do turystów odwiedzających rezerwat przyrody Sokole Góry, miłośników Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz środowisk speleologicznych, którym leży na sercu ochrona najcenniejszych jurajskich jaskiń, o pomoc w ujęciu wandali" - informuje RDOŚ w Katowicach.

Służby podkreślają, że wandale nie tylko uszkodzili zabezpieczenia - w samej jaskini ujawniono ślady przekopywania spągu oraz zniszczenia w strukturze obiektu. Sprawa została zgłoszona na policję. Każda dodatkowa informacja jest bardzo cenna.

Monitoring zarejestrował grupę osób

Jedna z fotopułapek zainstalowanych w rezerwacie zarejestrowała 26 lutego grupę osób, które mogły mieć związek z włamaniem.

"Przygotowywały się do wejścia do obiektu. Mogą to być te same osoby, które kilka dni wcześniej dokonały włamania, lub osoby posiadające wiedzę na ten temat i do których chcemy dotrzeć" - informuje RDOŚ.

Według przyrodników nie była to przypadkowa akcja i przypadkowe osoby. "Cała akcja wymagała zaplanowanej logistyki (narzędzia do cięcia grubej stali, źródła światła, być może agregatu prądotwórczego, narzędzi budowlanych). Zniszczono nowy właz, przecięto szlifierką kątową blachę grubości około 1 cm, skradziono elementy zabezpieczenia otworu" - podkreśla dyrekcja.

Sokole Góry. Prośba o pomoc

Przyrodnicy proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć podejrzane osoby w rejonie rezerwatu.

"Jeśli w lutym widziałaś lub widziałeś ludzi (biwak, pojedyncze osoby z ekwipunkiem, czołówkami, kaskami i narzędziami) w okolicy rezerwatu Sokole Góry lub samej jaskini, rozpoznajesz którąś z osób zarejestrowanych przez kamery 26 lutego 2026 r. około 18.30, lub widziałeś kogoś, kto przebywał w rezerwacie 1 marca 2026 około 12.00-12.40 z drabiną lub innym narzędziem umożliwiającym kradzież kamery zawieszonej wysoko na drzewie - skontaktuj się z nami" - apeluje RDOŚ.

Informacje można przekazywać mailowo na adres: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 32 42 06 801.

"Każda informacja, nawet anonimowa, jest bardzo ważna i może pomóc w ustaleniu sprawców" - podkreślają przyrodnicy.

Jaskinia Maurycego - cenny i wrażliwy ekosystem

Zniszczona Jaskinia Maurycego to niewielka, pozioma jaskinia znana z unikalnych nacieków i piaszczystego dna. To właśnie te cechy sprawiają, że bywa celem nielegalnych poszukiwań.

Nowy właz zamontowany w 2025 roku miał chronić jasniknię przed nielegalną eksploracją i degradacją, a jednocześnie - w ramach porozumienia z Polskim Związkiem Alpinizmu - umożliwić jej udostępnienie dla speleologów, chcących odwiedzić ten ciekawy obiekt z poszanowaniem przyrody.