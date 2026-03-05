Od czwartku zmieniają się zasady dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Tylko wybrane grupy uchodźców, m.in. ofiary tortur, dzieci oraz kobiety w ciąży, będą mogły korzystać z leczenia bez opłat. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną, muszą opłacać składkę zdrowotną, by korzystać z publicznego systemu.

Od czwartku zmieniają się zasady dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od 5 marca bezpłatna opieka zdrowotna w Polsce dla Ukraińców przysługuje tylko wybranym grupom, m.in. dzieciom, kobietom w ciąży i ofiarom tortur.

Pozostali uchodźcy z Ukrainy muszą opłacać składkę zdrowotną, by korzystać z publicznego systemu.

O szczegółach dotyczących nowych zasad leczenia ukraińskich uchodźców w Polsce szerzej piszemy w poniższym artykule.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 roku, Polska umożliwiła uchodźcom legalny pobyt i szeroki dostęp do opieki zdrowotnej bez konieczności posiadania ubezpieczenia. Jednak w ostatnich miesiącach te przepisy zostały stopniowo ograniczane.

Już 30 września ubiegłego roku dorośli Ukraińcy bez ubezpieczenia stracili prawo do refundacji leków i leczenia stomatologicznego, choć nadal mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego.

Od 5 marca prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej zachowają wyłącznie dorośli obywatele Ukrainy, którzy byli ofiarami tortur lub gwałtu, dzieci i młodzież, kobiety w ciąży lub połogu oraz osoby z zaświadczeniem o zamieszkaniu w ośrodku zbiorowego zakwaterowania. Prawo to przysługuje także osobom rannym i poszkodowanym na wojnie.

Składka zdrowotna dla pozostałych

Pozostali obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, aby mieć prawo do korzystania z publicznego systemu opieki zdrowotnej, będą musieli opłacać składkę zdrowotną - wyjaśnia Wojciech Rożdżeński, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista prawa medycznego i farmaceutycznego.

Warunkiem korzystania z bezpłatnej opieki jest posiadanie numeru PESEL i statusu UKR, potwierdzającego legalny pobyt. Z bezpłatnych świadczeń wyłączone są m.in. leczenie niepłodności i usuwanie zaćmy. Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że pełny zakres świadczeń przysługuje tylko osobom z tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego - obowiązkowego lub dobrowolnego.

Skutki zmian i statystyki

Zmiany wynikają z ustawy o wygaszeniu rozwiązań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną, która weszła w życie 5 marca. W latach 2022-2024 wpływy do NFZ ze składek zdrowotnych obywateli Ukrainy wyniosły ponad 9 mld zł, podczas gdy koszt świadczeń udzielonych uchodźcom po wybuchu wojny to 2,1 mld zł.

Według danych MSWiA, od początku rosyjskiej inwazji do końca 2024 roku w Polsce schronienie znalazło około 1,6 mln osób z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.