​Od czwartku katarskie linie lotnicze Qatar Airways będą prowadzić ograniczone loty ewakuacyjne dla podróżnych z Maskatu w Omanie i Rijadu w Arabii Saudyjskiej, którzy utknęli w krajach Zatoki Perskiej, o czym katarski przewoźnik poinformował w mediach społecznościowych.

Trwa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, którą zapoczątkował sobotni atak USA i Izraela na Iran. W efekcie wielu podróżnych z państw europejskich utkwiło w krajach tego regionu.

Komunikat Qatar Airways

Katarskie linie lotnicze Qatar Airways zapowiedziały, że od czwartku będą prowadzić "ograniczone loty ewakuacyjne" dla tych turystów, którzy utknęli w krajach Zatoki Perskiej. Jak przekazała agencja Reutera - powołując się na komunikat przewoźnika - w planach są loty z Omanu do Holandii, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch, a z Arabii Saudyjskiej do Niemiec.

Atak USA i Izraela na Iran

Działania wojenne rozpoczęły się 28 lutego od ataków USA i Izraela na Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ostrzału m.in. baz amerykańskich oraz cywilnych lotnisk w regionie. Sparaliżowało to zwykły, bardzo intensywny ruch lotniczy. Lotniska na Bliskim Wschodzie należą do hubów obsługujących połączenia między Europą a Azją.

Jak informowały w środę media, powołując się na dane portalu Flightradar24, w pierwszych czterech dniach wojny porty lotnicze tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odwołały ponad 21 tysięcy rejsów.