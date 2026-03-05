Samoloty Sił Powietrznych RP wystartowały z Polski. Mają wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu - poinformowało w czwartek po godz. 6:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Rozpoczynają się działania w ramach PKW Bliski Wschód. Samoloty Sił Powietrznych Polski wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu" - poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ.