Pracownik, który z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie nie może wrócić do Polski, powinien jak najszybciej powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania – podkreśla Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. Po ostatnich nalotach na Iran i zamknięciu przestrzeni powietrznej przez wiele państw regionu, tysiące turystów, w tym Polaków, utknęło za granicą.

Lisicki zaznacza, że prawo pracy nie przewiduje szczególnych przepisów na taką okoliczność. Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić nieobecność (najpóźniej drugiego dnia jej trwania), podać jej przyczynę i przewidywany czas trwania. Może też ustalić z pracodawcą wydłużenie urlopu, skorzystać z urlopu na żądanie (4 dni w roku kalendarzowym) lub - jeśli nie ma już płatnego urlopu - wnioskować o urlop bezpłatny.

Pracownik, który nie miał możliwości skorzystania z urlopu, po powrocie do pracy będzie musiał usprawiedliwić swoją nieobecność - zaznacza ekspert. Chodzi np. o okazanie dokumentu, który potwierdzi, że nasz lot został odwołany.

Zgodnie z prawem pracownicy mają również w określonych przypadkach prawo do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Lisicki podkreślił jednak, że w jego ocenie w tym przypadku przesłanki uprawniające do takiego zwolnienia nie będą spełnione. Wolne w wymiarze 2 dni albo 16 godzin pracownik może bowiem wykorzystać zgodnie z przepisami jedynie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Inaczej wygląda sytuacja osób na delegacji - tu odpowiedzialność za pobyt i ewentualne dodatkowe koszty spoczywa na pracodawcy. Lisicki uspokaja, że brak możliwości powrotu z powodu zamknięcia granic nie powinien skutkować utratą pracy. Kluczowe jest, aby wypełnił wyżej wskazany obowiązek poinformowania pracodawcy o zaistniałej sytuacji - powiedział.

W przypadku osób zatrudnionych na umowie zlecenie lub B2B kwestie te regulują indywidualne ustalenia, a nie przepisy prawa pracy.