Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki - informuje Reuters, powołując się na źródła w tamtejszej marynarce wojennej i resorcie obrony. Agencja dodaje, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych. Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej przekonuje jednak, że doniesienia o liczbie zaginionych są nieprawdziwe.

Reuters podał, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych.

Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej przekonuje jednak, że doniesienia o liczbie zaginionych są nieprawdziwe.

Na tym etapie wiemy, że 79 osób zostało uratowanych i przewiezionych do szpitala, a jedna z nich została poważnie ranna. Uważa się, że kolejnych 101 osób zaginęło, a statek zatonął - powiedział w środę, cytowany przez Reutersa, informator z lankijskiej marynarki wojennej, który odmówił podania swojego nazwiska, ponieważ nie był upoważniony do rozmowy z mediami.

Źródła Reutersa podały ponadto, że jedna z osób przewiezionych do szpitala zmarła.

Informacjom rozmówcy agencji Reutera oficjalnie zaprzeczył rzecznik prasowy marynarki wojennej Sri Lanki, mówiąc, że doniesienia o zaginięciu 101 osób są nieprawdziwe. Dodał, że 32 osoby zostały uratowane przez marynarkę wojenną Sri Lanki i trafiły do szpitala.

Wcześniej w środę minister spraw zagranicznych Sri Lanki Vijitha Herath mówił w parlamencie, że lankijska marynarka wojenna otrzymała sygnał SOS od irańskiego statku o godz. 6:00 czasu lokalnego. Wtedy też rozpoczęła się akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Amerykanie dopadli irański okręt wojenny?

Choć Reuters nie poinformował, jaki irański statek został zaatakowany przez okręt podwodny, najprawdopodobniej chodzi o okręt wojenny IRIS Dena.

Już wcześniej podawano, że jednostka zaczęła tonąć u wybrzeży Sri Lanki.

Portal Maritime Executive zauważa, że siły amerykańskie od soboty 28 lutego polują na irańskie okręty wojenne na Bliskim Wschodzie. Pentagon twierdzi, że dotychczas wyeliminował 17 z nich.

Podana przez Reutersa informacja, jakoby okręt podwodny zaatakował irański statek, sugeruje, że w akcji znów byli Amerykanie.

IRIS Dena - co to za statek?

IRIS Dena był jednym z najnowocześniejszych irańskich okrętów wojennych. Jednostka ta została zaprojektowana i zbudowana w Iranie jako część programu rozwoju krajowych sił morskich.

Oddany do służby w 2021 roku, został wyposażony w szeroki wachlarz uzbrojenia produkcji irańskiej, w tym rakiety przeciwokrętowe, systemy artyleryjskie, torpedy oraz systemy obrony przeciwlotniczej.

Okręt brał udział w międzynarodowych misjach, odwiedzając m.in. porty w Republice Południowej Afryki oraz w Brazylii.