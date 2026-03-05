Irańskie siły zbrojne twierdzą, że nie wystrzeliły rakiety balistycznej w kierunku Turcji. Zapewniły, że szanują suwerenność tego państwa - poinformowały irańskie media. To reakcja na wczorajsze informacje tureckiego resortu obrony.

Zdj. ilustracyjne / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Irańskie siły zbrojne zaprzeczają, jakoby wystrzeliły rakietę balistyczną w kierunku Turcji.

Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało w środę, że pocisk balistyczny z Iranu został zniszczony przez systemy NATO nad Morzem Śródziemnym; nikt nie ucierpiał.

Tureckie ministerstwo obrony poinformowało w środę, że pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej został zniszczony przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Nikt nie ucierpiał.

W czwartek irańskie siły zbrojne zaprzeczyły, że to one wystrzeliły rakiety balistyczne w stronę Turcji. Jak dodały, szanują suwerenność tego kraju.

Ambasador Iranu wezwany do MSZ Turcji

W związku z tym incydentem w środę MSZ w Ankarze wezwało ambasadora Iranu i wręczyło mu notę protestacyjną. Resort obrony w komunikacie podkreślił, że "Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie".

Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan w rozmowie telefonicznej ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim wezwał do unikania wszelkich działań, które mogłyby pogłębić trwający kryzys.

Erdogan o determinacji Turcji

Sprawę komentował też w środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Zapewnił, że Ankara "nie pozostawia niczego przypadkowi", jeśli chodzi o bezpieczeństwo swoich granic i przestrzeni powietrznej. Turcja podejmuje wszelkie niezbędne środki w ścisłym porozumieniu z sojusznikami z NATO i interweniuje natychmiast w razie potrzeby - zaznaczył cytowany przez turecką prasę prezydent Erdogan. Ankara wydała również "najostrzejsze" ostrzeżenie, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości - dodał.



Nasza determinacja i zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju i naszego narodu są na najwyższym poziomie - podkreślił przywódca.

Reakcja rzeczniczki NATO

Rzeczniczka prasowa Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart w środę potępiła działania Iranu. Nasze odstraszanie i obrona pozostają silne we wszystkich obszarach, także jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową - powiedziała.



Hart podkreśliła, że NATO jest solidarne ze wszystkimi sojusznikami, w tym Turcją, w obliczu ataków Iranu na kraje regionu.



Od soboty, 28 lutego, trwają połączone operacje Izraela i USA, "Ryczący Lew" i "Epicka Furia", w których siły lotnicze obu państw atakują cele w Iranie. W odwecie irańska armia prowadzi ostrzał i bombardowania obiektów w Izraelu i innych państwach Bliskiego Wschodu. Incydent dotyczący Turcji jest pierwszym przypadkiem zagrożenia dla terytorium kraju NATO w tej wojnie.