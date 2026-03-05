5 marca to data, która w polskich domach wywołuje szeroki wachlarz emocji - od serdeczności po lekki niepokój. Tego dnia obchodzimy Dzień Teściowej. To święto, które z roku na rok zyskuje na popularności. Jak powstała ta tradycja, jak ją obchodzić i jakie prezenty sprawdzą się najlepiej? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące Dnia Teściowej.

/ Shutterstock

Dzień Teściowej obchodzony jest w Polsce 5 marca.

Święto ma swoje korzenie we Francji, gdzie pojawiło się w latach 80. XX wieku.

W Stanach Zjednoczonych Dzień Teściowej przypada na 4. niedzielę października.

Dzień Teściowej - historia

Dzień Teściowej to święto, które na stałe wpisało się w kalendarze. Jego geneza sięga lat 80. XX wieku, kiedy to po raz pierwszy obchodzono je we Francji. Pomysłodawcy chcieli w ten sposób podkreślić rolę teściowych w życiu rodziny - ich wsparcie, pomoc w opiece nad dziećmi oraz codzienne zaangażowanie. Z czasem tradycja ta rozprzestrzeniła się na inne kraje Europy, a także poza jej granice.

W Polsce Dzień Teściowej obchodzony jest 5 marca. Warto zaznaczyć, że w Stanach Zjednoczonych święto to przypada na 4. niedzielę października i również cieszy się dużą popularnością. Celem święta jest wyrażenie wdzięczności i okazanie szacunku teściowej.

Jak świętować Dzień Teściowej?

Choć Dzień Teściowej bywa tematem żartów, to dla wielu osób jest to ważna data, która pozwala na chwilę refleksji i docenienie teściowej za jej obecność i wsparcie. Najczęściej tego dnia wręcza się kwiaty, drobne upominki lub składa serdeczne życzenia.

Warto pamiętać, że dla większości teściowych najważniejsza jest pamięć i szczere słowa. Nawet niewielki gest może sprawić ogromną radość i umocnić rodzinne więzi.

Pomysły na prezenty - klasyka i kreatywność

Wybór prezentu z okazji Dnia Teściowej nie musi być trudny. Najczęściej wybierane upominki to:

bukiet świeżych kwiatów - symbol wdzięczności i szacunku,

biżuteria - elegancki dodatek, który zawsze cieszy,

kosmetyki - praktyczny i uniwersalny prezent,

odzież - modne dodatki lub szaliki,

książka - dla miłośniczek literatury,

dobra kawa lub herbata - dla smakoszek,

słodycze - klasyka, która zawsze się sprawdza,

bon podarunkowy - do wykorzystania w ulubionym sklepie.

5 marca to dla wielu internautów także prawdziwe święto kreatywności. W mediach społecznościowych pojawiają się setki memów, które w zabawny sposób komentują relacje z teściowymi. Największą popularnością cieszą się żarty o zapowiedzianych wizytach, które wywołują w domownikach nagły zryw do sprzątania. Internauci chętnie sięgają po sceny z filmów sensacyjnych, porównując przygotowania do przyjazdu teściowej do akcji specjalnych oddziałów.