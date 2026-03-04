W austriackim szpitalu, po trwającej kilka tygodni śpiączce farmakologicznej, zmarła 17-letnia Sandra, uczennica I LO w Mysłowicach (woj. śląskie). Nastolatka uległa wypadkowi podczas jazdy na snowboardzie w trakcie wycieczki szkolnej w Austrii.

Do wypadku doszło 11 lutego w Austrii - zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

17-latka zmarła, jak poinformowały lokalne media, 3 marca. W Mysłowicach zapanowała żałoba.

"Dziś cała społeczność naszej szkoły zatrzymała się na chwilę w ciszy, by uczcić pamięć Sandry. W skupieniu, bólu i wdzięczności za Jej obecność byliśmy razem - myślami przy Niej oraz przy Jej Rodzinie i Bliskich. Sandra na zawsze pozostanie częścią naszej szkolnej wspólnoty" - czytamy na facebookowym profilu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki.

Władze Mysłowic podjęły decyzję o opuszczeniu do połowy masztu flag na budynku urzędu miasta.

"Niech pamięć o Sandrze - Jej młodości, marzeniach i obecności w życiu wielu osób - pozostanie w naszych sercach" - napisał prezydent miasta Dariusz Wójtowicz, składając rodzinie kondolencje.

17-latka była w Austrii na szkolnej wycieczce. 11 lutego uległa wypadkowi podczas jazdy na snowboardzie. Trafiła do austriackiego szpitala - tam ze względu na poważny stan wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną. Według lekarzy prawa półkula mózgu dziewczyny nie wykazywała aktywności, natomiast lewa pracowała w ograniczonym zakresie.

Niestety, jej życia nie udało się uratować. We wtorek 17-latka zmarła.

W związku z tragiczną śmiercią Sandry szkoła uruchomiła interwencyjny punkt psychologiczno-pedagogiczny. Celem jego działania jest udzielenie wsparcia uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły.