​Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 67 w pobliżu Cyprianki w Kujawsko-Pomorskiem. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i busa.

​Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 67 w pobliżu Cyprianki w Kujawsko-Pomorskiem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do wypadku doszło w czwartek rano na 14. kilometrze drogi krajowej nr 67 w miejscowości Cyprianka (woj. kujawsko-pomorskie), na odcinku między Lipnem a Włocławkiem.

Zderzyły się tam trzy pojazdy - dwa samochodowe i bus, którymi w sumie podróżowało osiem osób.

W wypadku ranne zostały trzy osoby.

Trasa jest zablokowana. Policja wprowadziła objazd przez miejscowości Łochocin, Wichowo, Zbytkowo i Chełmca Duża.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej do godz. 9:00.