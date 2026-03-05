Meksykańska gazeta "El Universal" opublikowała zdjęcia ołtarza z siedziby zastrzelonego przez policję barona narkotykowego El Mencho. Na ołtarzu znajdowały się figury Matki Bożej z Guadalupe oraz świętego Judy Tadeusza. Znaleziono też listę płac.

Uroczystości pogrzebowe El Mencho / Ulises Ruiz / AFP/EAST NEWS

Wizerunki świętych znaleziono w kryjówce El Mencho w Tapalpie, stanie Jalisco, gdzie został zastrzelony 22 lutego.

Oprócz ołtarza zabezpieczono księgi rachunkowe kartelu, w tym listę płac obejmującą także oddziały policji i Prokuraturę Generalną.

W ostatniej kryjówce lidera meksykańskiego kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion) Nemesia Oseguery Cervantesa, znanego jako El Mencho , znaleziono szereg wizerunków świętych katolickich. Dominowały obrazy i rzeźby Matki Bożej z Guadalupe, patronki obu Ameryk, która wedle przekazów miała objawić się na terenie dzisiejszego miasta Meksyk; a także św. Judy Tadeusza, patrona spraw beznadziejnych, bardzo popularnego w Meksyku.

Święci i lista płac El Mencho

Wizerunki świętych znaleziono w Tapalpie w stanie Jalisco, w miejscu, gdzie meksykańskie służby bezpieczeństwa w niedzielę 22 lutego oddały śmiertelne strzały do El Mencho. W czwartek 26 lutego "El Universal" ujawnił także znalezione w tym miejscu księgi rachunkowe kartelu. Na "liście płac" znalazły się m.in. oddziały policji oraz Prokuratura Generalna.

Na ołtarzu umieszczono też figury przedstawiające Świętą Rodzinę i św. Marcina z Tours, przedstawionego jako rzymski żołnierz na koniu dzielący się płaszczem z ubogim. Taki jego wizerunek, umieszczany w Meksyku w siedzibach firm i małych biznesów, ma przynosić powodzenie w interesach i przyciągać klientów.

Wśród figur w siedzibie El Mencho była również rzeźba św. Szarbela, libańskiego mnicha i pustelnika. Swoją popularność w Meksyku zawdzięcza on diasporze libańskiej, mającej duży wpływ na miejscową kulturę. Pochodzenie libańskie mają najbogatsi ludzie w kraju, w tym m.in. Carlos Slim, właściciel imperium telekomunikacyjnego, według rankingu Forbesa w latach 2010-2013 najbogatszy człowiek na świecie. Libańczycy są kojarzeni w Meksyku z pieniędzmi i powodzeniem w biznesie, a ich ukochany święty jest uważany także za patrona cudów, ochrony przed chorobami i innymi nieszczęściami.

Wszystkie wizerunki znalezione w siedzibie El Mencho przedstawiały oficjalnych świętych katolickich, choć przestępcy z karteli modlą się także do tzw. świętych ludowych - nieuznawanych przez Watykan, lecz przez wiernych uważanych za część kultu katolickiego.

"Święta Śmierć"

Z kulturą przestępczą popularnie wiązana bywa Święta Śmierć (Santa Muerte), choć modlą się do niej także osoby niemające żadnych powiązań z przestępczością. Kiedy w 2006 r. administracja prezydenta Felipe Calderona wypowiedziała wojnę kartelom, równocześnie rozpoczęto symboliczną "wojnę" ze Świętą Śmiercią. Ze względu na powszechne skojarzenia tego kultu z przestępczością, rząd Meksyku podejmował działania mające na celu jego delegitymizację, a siły państwowe niszczyły ołtarze i kapliczki związane z Santa Muerte.

"Narcos" mają też swojego nieoficjalnego patrona. W Meksyku za świętego przemytników narkotyków uznaje się Jesusa Malverde - postać półlegendarną, żyjącą na przełomie XIX i XX wieku w stanie Sinaloa, bohatera ludowego w rodzaju Janosika i Robina Hooda. Jego główna kaplica - która z małego miejsca kultu rozrosła się do potężnej hali - znajduje się w Culiacanie, stolicy Sinaloi, dokładnie naprzeciwko siedziby władz stanowych. W miejscu tym modlą się do niego nie tylko przemytnicy, ale także osoby niepowiązane z przestępczością zorganizowaną.

Na ludowego świętego wyrósł też lider tracącego na sile kartelu Familia Michoacana i założyciel grupy przestępczej Los Caballeros Templarios (hiszp. "Rycerze Templariusze") - Nazario Moreno Gonzalez, znany jako San Nazario, czyli Święty Nazario. Po jego śmierci w 2014 r. część mieszkańców stanu Michoacan zaczęła czcić go jak świętego, stawiać mu ołtarze i kapliczki. Jego postać nazywana jest przez zwolenników obrońcą biednych i "świętym narco".

Wedle przekazów medialnych głęboko wierzący jest także Joaquin "El Chapo" Guzman, były lider Kartelu z Sinaloa (Cartel de Sinaloa), a także jego syn Ovidio, zwany Ratonem (hiszp. "Mysz"). W 2019 r. po nieudanej operacji, w której Ovidio Guzman Salazar został zatrzymany, a następnie uwolniony, świat obiegła jego fotografia ze szkaplerzem na szyi. Widać było na nim Święte Dzieciątko z Atochy, które patronuje więźniom, potrzebującym i niesłusznie oskarżonym.

