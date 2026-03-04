Według najnowszych sondaży Instytutu Publicus i Zavecz Research, opozycyjna partia TISZA utrzymuje przewagę nad rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Próg wyborczy przekracza jeszcze tylko prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank).

Peter Magyar czy Viktor Orban? Kto będzie rządził Węgrami? / Ferenc Isza, Attila Kisbenedek / AFP/EAST NEWS

Kto wygra wybory na Węgrzech?

Około 20 proc. respondentów nadal nie zdecydowało, na kogo odda głos.

TISZA wyraźnie przed Fideszem

Opublikowany w środę przez dziennik "Nepszava" sondaż Instytutu Publicus wykazał, że 47 proc. zdecydowanych wyborców popiera partie TISZA, a 39 proc. Fidesz. Oznacza to spadek poparcie dla obu ugrupowań o 1 punkt procentowy od sondażu ze stycznia.

Sondaż Zavecz Research, opublikowany we wtorek przez portal 24.hu, wykazał, że TISZA zwiększyła przewagę do 12 punktów procentowych wśród zdecydowanych wyborców z 10 w styczniowym badaniu. Ugrupowanie Petera Magyara poparło 50 proc. zdecydowanych wyborców (48 proc. w styczniu), a Fidesz - 38 proc. (39 proc. w styczniu). Wśród ogółu wyborców TISZA uzyskała 38-procentowe poparcie, przy 32 proc. partii premiera Orbana.

Zavecz Research zwrócił też uwagę na to, że ok. 20 proc. respondentów stwierdziło, że nadal nie wie, na kogo zagłosuje w kwietniowych wyborach parlamentarnych.

Mi Hazank - trzecia siła na Węgrzech

W obu sondażach skrajnie prawicowa Mi Hazank, jako jedyna partia poza Tiszą i Fideszem, przekroczyła 5-procentowy próg wyborczy wymagany do wejścia do parlamentu.

Zavecz Research oszacował poparcie dla tej partii na poziomie 7 proc. wśród zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 5 proc. miesiąc temu. Instytut Publicus podał, że 6 proc. zdecydowanych wyborców popiera to ugrupowanie, w porównaniu z 5 proc. w styczniu.

Kiedy wybory na Węgrzech?

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych.

Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

