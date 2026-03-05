66-letnia mieszkanka powiatu bolesławieckiego (woj. dolnośląskie) odpowie przed sądem za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Kobieta, mając 1,5 promila alkoholu w organizmie, przywiozła swoją matkę do szpitala, tłumacząc, że seniorka miała nieprawidłowy poziom cukru.

Do zdarzenia doszło w środę w godzinach wieczornych. Personel szpitala w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) wyczuł od kobiety woń alkoholu i dowiedział się, że to ona kierowała pojazdem.

66-latka przywiozła matkę do szpitala, tłumacząc, że seniorka miała nieprawidłowy poziom cukru.

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Badanie alkomatem potwierdziło obecność 1,5 promila alkoholu w organizmie kobiety. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Samochód był prawidłowo zaparkowany przy ogrodzeniu placówki.

Surowe konsekwencje

Kobieta odpowie za przestępstwo z art. 178a §1 Kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.



Funkcjonariusze podkreślają, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. W tego typu sytuacjach najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wezwanie pogotowia lub poproszenie kogoś z bliskich o pomoc w transporcie osoby potrzebującej.