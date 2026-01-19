Specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, spotka się na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos z członkami delegacji USA. Taką informację przekazała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, mające wiedzę o wizycie.

Kiriłł Dmitrijew / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Rustem Umierow, główny ukraiński negocjator oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, powiedział w niedzielę, że w tym tygodniu na forum w Davos będą kontynuowane rozmowy z amerykańskimi urzędnikami na temat zakończenia trwającej już prawie cztery lata wojny obronnej z Rosją.

Kreml poinformował, że przygotowuje się do przyjazdu do Moskwy wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa i zięcia prezydenta Jareda Kushnera na rozmowy dotyczące Ukrainy, ale nie ustalono jeszcze żadnych dat - przekazał Reuters.



Specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew w grudniu przeprowadził w USA dwudniowe rozmowy z Witkoffem i Kushnerem. Amerykanie potem rozmawiali z przedstawicielami Ukrainy i Europy, a następnie osobno z delegacją ukraińską pod przewodnictwem Umierowa. Witkoff nazwał rozmowy "produktywnymi i konstruktywnymi".