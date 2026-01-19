Specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, spotka się na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos z członkami delegacji USA. Taką informację przekazała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, mające wiedzę o wizycie.
Rustem Umierow, główny ukraiński negocjator oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, powiedział w niedzielę, że w tym tygodniu na forum w Davos będą kontynuowane rozmowy z amerykańskimi urzędnikami na temat zakończenia trwającej już prawie cztery lata wojny obronnej z Rosją.
Kreml poinformował, że przygotowuje się do przyjazdu do Moskwy wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa i zięcia prezydenta Jareda Kushnera na rozmowy dotyczące Ukrainy, ale nie ustalono jeszcze żadnych dat - przekazał Reuters.
Specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew w grudniu przeprowadził w USA dwudniowe rozmowy z Witkoffem i Kushnerem. Amerykanie potem rozmawiali z przedstawicielami Ukrainy i Europy, a następnie osobno z delegacją ukraińską pod przewodnictwem Umierowa. Witkoff nazwał rozmowy "produktywnymi i konstruktywnymi".
Teraz, jak twierdzi Reuters, Dmitrijew ma spotkać się w Davos z członkami amerykańskiej delegacji.
Trump i Putin omawiali wojnę na Ukrainie podczas rozmowy telefonicznej 29 grudnia, którą Biały Dom określił jako "pozytywną".
W wywiadzie dla agencji Reutera z 14 stycznia Trump powiedział, że to Ukraina, a nie Rosja, wstrzymuje potencjalne porozumienie pokojowe, co stanowi wyraźne przeciwieństwo do oświadczenia przywódców europejskich.
56. Światowe Forum Ekonomiczne trwa od 19 do 23 stycznia. Tegoroczny szczyt odbywać się ma pod hasłem "Duch dialogu". Szczyt zgromadzi blisko 3 tys. liderów z różnych sfer i sektorów z ponad 130 krajów. W wydarzeniu ma wziąć udział rekordowa liczba przedstawicieli najwyższych władz, w tym 65 szefów państw i oraz prawie 850 czołowych dyrektorów generalnych i prezesów z całego świata.