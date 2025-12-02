Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że nie chce imigrantów z Somalii w Stanach Zjednoczonych. "Nic nie wnoszą, a ich kraj śmierdzi" - stwierdził prezydent, komentując doniesienia o masowych wyłudzeniach publicznych pieniędzy przez somalijskich imigrantów w Minnesocie. Według telewizji CBS, administracja Trumpa rozważa rozszerzenie liczby krajów objętych zakazem wjazdu do USA z 19 do 30.

Donald Trump / Shutterstock

Donald Trump imigrantów z Somalii nazwał "śmieciami", stwierdził też, że ich kraj "śmierdzi".

W tle jest sprawa masowych wyłudzeń świadczeń socjalnych w Minnesocie.

Trump zaostrza retorykę wobec imigrantów po zamachu na dwójkę żołnierzy Gwardii Narodowej.

Więcej bieżących informacji ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Antysomalijska tyrada Trumpa

Słyszałem, że Somalijczycy oszukali to państwo na miliardy dolarów, miliardy każdego roku, miliardy dolarów. I nic nie wnoszą. Jakieś 88 proc. jest na zasiłkach. Nie chcę ich w naszym kraju - powiedział Donald Trump podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu w Białym Domu.

Będę z wami szczery, okej? Ktoś powie: "Och, to niepoprawne politycznie". Nie obchodzi mnie to. Nie chcę ich w naszym kraju. Ich kraj nie jest dobry z dobrych powodów. Ich kraj śmierdzi i nie chcemy ich w naszym kraju - dodał.

Zaznaczył, że to samo może powiedzieć o innych krajach, ale nie wymienił ich już z nazwy.

Jak stwierdził, Stany Zjednoczone będą zmierzać w złą drogę, jeśli "nadal będzie wpuszczać śmieci".

Na tym nie zakończył. Zaatakował także swoją polityczną przeciwniczkę.

Ilhan Omar [lewicowa kongresmenka pochodząca z Somalii - przyp. red.] jest śmieciem. Jej przyjaciele to śmieci. To nie są ludzie, którzy pracują. To nie ludzie, którzy mówią: chodźmy, chodźmy, zróbmy to miejsce wspaniałym. To ludzie, którzy nic nie robią, tylko narzekają - powiedział.

Afera w Minnesocie

Trump swą antysomalijską tyradę wygłosił, komentując aferę związaną z wykryciem wielomilionowych oszustw i wyłudzeń świadczeń socjalnych przez podmioty związane z somalijskimi imigrantami w Minnesocie. Sprawa znana jest od lat, ale ostatnio zyskała rozgłos dzięki artykułom w "New York Timesie" i prawicowej prasie. Według federalnego prokuratora Josepha Thompsona, jak dotąd postawiono zarzuty w sprawach opiewających łącznie na ponad 1 mld dolarów. Dotyczą one m.in. świadczenia fikcyjnych usług socjalnych.

Ze względu na skalę oszustw gubernator Minnesoty Tim Walz anulował niektóre programy społeczne w stanie, będącym głównym skupiskiem uchodźców z Somalii.

Według prawicowego portalu City Journal, prowadzonego przez znanego konserwatywnego aktywistę Christophera Rufo, część z pieniędzy wysyłanych przez Somalijczyków do rodzin w kraju trafia w ręce terrorystycznej organizacji al-Szabab. W poniedziałek minister finansów Scott Bessent ogłosił wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.

Trump zaostrzył retorykę wobec imigrantów

Trump zaostrzył retorykę wobec imigrantów z krajów "trzeciego świata" (we wtorek mówił też o krajach "czwartego świata") po zamachu na dwójkę żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie przez imigranta z Afganistanu. W ostatnich dniach zapowiedział m.in. całkowity zakaz migracji z tych państw, a także pozbawienie obywatelstwa naturalizowanych Amerykanów, którzy "podważają spokój".

Według telewizji CBS, administracja Trumpa rozważa rozszerzenie liczby krajów objętych zakazem wjazdu z 19 do 30.