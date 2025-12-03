Zaskakujące słowa ministra obrony narodowej Węgier. Kristof Szalay-Bobrovniczky porównał do siebie systemy polityczne Rosji i Węgier. Stwierdził, że system rosyjski cieszy się silnym poparciem w przeciwieństwie do ukraińskiego. Dodał, że Kijów już przegrał wojnę.

Minister obrony Węgier Kristof Szalay-Bobrovniczky nie krył swoich sympatii / Kinga Majewska / PAP

Krytyka Ukrainy

Minister zdał we wtorek coroczne sprawozdanie przed parlamentarną komisją obrony narodowej i egzekwowania prawa. W sensie militarnym Ukraina przegrała tę wojnę - ocenił polityk, dodając, że w ostatnim czasie ujawniła się systemowa korupcja w państwie ukraińskim. Nie słyszymy krytyki ze strony UE - stwierdził Szalay-Bobrovniczky.

Jak zauważył dziennik "Nepszava", minister mówił o UE i Ukrainie wyłącznie w negatywnym świetle, podczas gdy Rosja i USA pod rządami Donalda Trumpa zostały przedstawione w kontekście bardziej pozytywnym.

UE chce, żeby wojna trwała dalej?

Polityk zarzucił Brukseli próbę podważenia działań Waszyngtonu w kwestii zakończenia wojny na Ukrainie. Według niego UE chce kontynuować wojnę, choć - jego zdaniem - losy konfliktu są już przesądzone - relacjonowały węgierskie media.

Minister skomentował też doniesienia medialne i zarzuty wobec głównej partii opozycji dotyczące rzekomej chęci przywrócenia na Węgrzech poboru. Węgry dobrze sobie radzą z armią zawodową, kraj potrzebuje profesjonalnych i dobrze wyszkolonych żołnierzy - powiedział Szalay-Bobrovniczky, cytowany przez dziennik "Magyar Nemzet".