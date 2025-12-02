22,895 mln funtów – za taką kwotę sprzedano we wtorek dzieło sztuki jubilerskiej i historyczny artefakt w jednym. Mowa o słynnym jajku Faberge, stworzonym przed laty dla rosyjskiej rodziny carskiej. Jajko znacząco pobiło dotychczasowy rekord sprzedażowy.

"Zimowe Jajo" Faberge sprzedane za rekordową kwotę - prawie 23 mln funtów / Justin Ng / Avalon / PAP

Stworzono je w 1913 r. dla rosyjskiej rodziny carskiej.

Jajo wyróżnia się na tle innych skromnością zastosowanych ozdób. Mimo to, stało się najdroższym jajem Faberge w historii.

Trwająca zaledwie trzy minuty licytacja odbyła się w londyńskim domu aukcyjnym Christie’s. Eksperci przewidywali, że cena może osiągnąć ponad 20 milionów funtów i tak się stało.

22,895 mln funtów, czyli ok. 110 mln zł, to najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za jeden z egzemplarzy słynnych jajek Faberge.

Zlicytowany we wtorek obiekt to pochodzące z 1913 r. "Zimowe Jajo". Eksperci wskazują, że wyróżnia się na tle pozostałych skromnością zastosowanych zdobień.

Ich siła tkwi nie w dużej ilości złoceń i nawiązań do rokoka czy klasycyzmu, ale prostocie, a zarazem niezwykłym wyrafinowaniu. Artystka - Alma Pihl, wygrawerowała w bloku przezroczystego kwarcu ozdobione diamentami śnieżynki. Platynowe elementy przypominają topniejący lód, a wewnątrz, zgodnie z tradycją Fabergé, ukryto niespodziankę - koszyczek z zawilcami. Dla rodziny carskiej miało to znaczenie symboliczne, jako że są to jedne z pierwszych kwiatów zakwitających wiosną w Rosji.

Ich płatki wykonano z białego kwarcu, łodygi z nefrytu, a pręciki z zielonych granatów.

"Zimowe Jajo" już dwukrotnie biło rekordy sprzedaży - w 1994 roku zmieniło właściciela za 5,6 mln dolarów, a w 2002 roku za 9,6 mln dolarów (obowiązujący do wtorku rekord sprzedażowy za jajo Fabergé).

Co ciekawe, po rewolucji październikowej jajo zostało sprzedane przez władze sowieckie za zaledwie 450 funtów (ok. 110 tys. dzisiejszych złotych). Przez lata zmieniało właścicieli, a przez dwie dekady uznawano je za zaginione.