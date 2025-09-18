Czy polskie lotniska są przygotowane na odparcie ataku dronów? "Każdy rodzaj infrastruktury krytycznej ma zabezpieczenie. To nie są sprawy jawne, o których możemy mówić w szczegółach" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Są opracowane procedury. Zwykły pasażer nie musi tego widzieć - najlepiej, żeby nie widział" - dodał.

Dariusz Klimczak nie chciał w szczegółach mówić o tym, jak wyglądałaby reakcja na atak dronów na lotnisko Okęcie czy port lotniczy w podkrakowskich Balicach. Ze względów na bezpieczeństwo państwa tego typu informacje nie są jawne. Pasażer na pewno musi się czuć bezpiecznie. Każdy pracownik musi się bezpiecznie czuć. O tego typu kwestie nie należy się martwić - zapewniał szef resortu infrastruktury.

Gość Tomasza Terlikowskiego podkreślał, że nawet drogi czy mosty, z których na co dzień korzystamy, mają często parametry dostosowane do potrzeb wojskowych. Od samego wybuchu konfliktu za naszą wschodnią granicą to jest top temat - stwierdził. Zastrzegł jednocześnie, że informacje o odcinkach podwójnego - cywilnego i wojskowego - zastosowania są niejawne.

Nie chcemy, by wrogowie, którzy nas słuchają, wiedzieli, które drogi modernizujemy pod cele wojskowe, a które pod cywilne - tłumaczył szef resortu infrastruktury.

Droższe przeglądy aut. "Sztuka polega na tym, żeby zbalansować potrzeby"

Wśród tematów rozmowy była też wchodząca w życie po wielu protestach diagnostów podwyżka opłat za badania techniczne aut. Od jutra zamiast 98 zł za auto osobowe będziemy płacić 149 zł.

Sztuka polega na tym, żeby zbalansować potrzeby przedsiębiorcy, który żyje z badań technicznych pojazdów i kierowcy, który nie chce wydawać zbyt wiele - stwierdził Dariusz Klimczak. Dyrektywa europejska mówi o tym, że te badania powinny być stosunkowo tanie, proste i szybkie - zauważył.

Minister infrastruktury stwierdził, że na razie nie ma planów kolejnego podniesienia cen przeglądów aut - np. do 200 zł.

Podwyżka, którą zaproponowaliśmy, wystarczy na to, żeby przedsiębiorstwa były rentowne, a z drugiej strony ta opłata nie uderzała zbyt po kieszeni zwykłego Polaka. Te badania wciąż będą jednymi z najtańszych w Europie - przekonywał w RMF FM. Przypomniał, że waloryzacja będzie dokonywana raz na 3 lata.

Klimczak o wielkim powrocie połączeń kolejowych

Czaplinek i Złocieniec po ponad 30, 40 latach wracają na kolejową mapę Polski. Stanie się to już w 2027 r. Pociągi do Łomży wrócą w 2026 r., a do Ciechocinka już w grudniu - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Mniejszych miejscowości, które zyskają kolej dalekobieżną, będzie więcej. Jeszcze więcej będzie miejscowości, w których podwoi się liczba połączeń, które dotychczas rzadko kursowały - podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego.

