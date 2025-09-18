Ważna informacja dla miłośników polskich gór. Już wkrótce na trasie z Warszawy do Zakopanego będzie można podróżować nowoczesnymi i komfortowymi składami Pendolino. Co więcej, część biletów można kupić za symboliczną złotówkę!

Pendolino / Wojciech Olkuśnik / East News

Będzie Pendolino bezpośrednio do Zakopanego - od nowego rozkładu jazdy - zapowiadał w Porannej rozmowie RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Proszę obserwować stronę Intercity - będzie pilotażowy przejazd tylko za złotówkę - zachęcał.

Na stronie przewoźnika możemy znaleźć regulamin promocji, o której wspomniał na antenie RMF FM szef resortu infrastruktury. Wynika z niego, że już 18 października podróż z Warszawy do Zakopanego pociągiem Pendolino będziemy mogli odbyć z biletem za 1 zł.

Jakie są zasady promocji?

Co ważne, promocyjna cena biletów dotyczy tylko drugiej klasy. Wyjątkowa oferta obejmuje różne kanały sprzedaży - m.in. kasy, biletomaty i aplikacje dla podróżujących.

Warto wspomnieć, że bilet za złotówkę nie musi obejmować całej trasy z Warszawy do Zakopanego. Taką kwotę zapłacą także ci pasażerowie, którzy pojadą Pendolino w drugiej klasie np. z Warszawy do Nowego Targu czy z Krakowa do Zakopanego. Oczywiście promocyjna cena obowiązuje też dla podróży w odwrotnym kierunku - z Zakopanego do Warszawy. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Ile potrwa przejazd Pendolino z Warszawy do Zakopanego? Z informacji na stronie PKP wynika, że będzie to nieco ponad 4,5 godziny.