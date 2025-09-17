Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie w Sejmie projektu uchwały dotyczącej wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie oraz zmiany jej lokalizacji. Powodem jest bliskie sąsiedztwo strategicznych polskich instytucji państwowych oraz rosnące zagrożenie ze strony Rosji.

/ Marcin Obara / PAP

Podczas środowej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że jego ugrupowanie przygotowało projekt uchwały Sejmu w sprawie wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie. Dokument ma zostać wkrótce złożony w Sejmie. Kaczyński podkreślił, że ostateczną decyzję w sprawie zmiany lokalizacji ambasady może podjąć wyłącznie rząd.

Powody decyzji: bezpieczeństwo państwa

Według Jarosława Kaczyńskiego, obecna lokalizacja ambasady Federacji Rosyjskiej budzi poważne zastrzeżenia. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych instytucji państwowych, takich jak Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Premiera oraz Belweder, będący rezydencją Prezydenta RP. Zdaniem prezesa PiS, taka sytuacja jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Kaczyński zaznaczył, że działania te są odpowiedzią na agresywną politykę Rosji, w tym ataki dronów oraz akty dywersji. Podkreślił, że obecny moment jest odpowiedni, by zakończyć - jak to określił - "nienormalną sytuację". Wyraził również nadzieję, że projekt uchwały uzyska poparcie w Sejmie.

Co dalej z rosyjską ambasadą?

Zgodnie z zapowiedziami, ewentualna zmiana lokalizacji rosyjskiej ambasady będzie zależała od decyzji rządu. Projekt uchwały ma być wyrazem stanowiska Sejmu w tej sprawie i sygnałem dla władz wykonawczych do podjęcia działań.