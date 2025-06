Czy Polska 2050 będzie walczyć o wicepremiera? Na jakim etapie są rozmowy w tej sprawie? Które regiony Polski ominą inwestycje w ramach KPO? Co czeka Polskę 2050 po rozpadzie Trzeciej Drogi? M.in. o to Tomasz Terlikowski w Porannej rozmowie w RMF FM zapyta Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Zapraszamy do zadawania pytań!