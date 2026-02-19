Prezydent USA Donald Trump zarzucił byłemu gospodarzowi Białego Domu Barackowi Obamie, ujawnienie informacji niejawnych dotyczących istnienia istot pozaziemskich. Trump, pytany przez dziennikarzy na pokładzie Air Force One o niedawną wypowiedź Obamy, stwierdził, że były prezydent "popełnił wielki błąd". Nie przesądził jednak, że kosmici istnieją.

Trump oskarża Obamę o ujawnienie informacji niejawnych ws. kosmitów (Zdjęcie ilustracyjne) / East News/Scott Olson/Getty Images/AFP/Shutterstock /

On ujawnił informacje niejawne. Nie powinien był tego robić - powiedział Trump, pytany na pokładzie Air Force One o wypowiedź Obamy, który stwierdził, że "kosmici są prawdziwi".

Dopytywany, czy oznacza to, że istoty pozaziemskie faktycznie istnieją, Trump odparł, że "nie wie, czy są prawdziwi, czy nie".

Nie mam na ten temat opinii. Nigdy o tym nie mówię. Wiele osób o tym mówi. Wiele osób w to wierzy - zaznaczył. Ale mogę powiedzieć, że (Obama) dał informacje niejawne. Nie powinien był tego robić. Popełnił wielki błąd - dodał Trump.