„Zaszczepię się, bo cały czas się szczepiłem. Rozumiem osoby, które mają wątpliwości w sytuacji, gdy nie ma żadnych gwarancji. Ta szczepionka nie jest do końca przebadana, nie ma gwarancji, że nie spowoduje skutków ubocznych” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Lider partii Kukiz’15 zaproponował ponadto, że: "Byłoby dobrze, gdyby powstał fundusz, który gwarantuje ludziom, że w przypadku ciężkich powikłań dostają odszkodowania".

Paweł Kukiz: PSL nowym logo pokazuje, że są kodem kreskowym do kupienia przez każdego

"PSL nowym logo pokazuje, że są kodem kreskowym do kupienia przez każdego" - stwierdził w Porannej rozmowie Paweł Kukiz. Lider Kukiz’15 pytany o możliwą koalicję Polskiego Stronnictwa Ludowego z Prawem i Sprawiedliwością stwierdził, że: "Jest możliwy alians PSL-u z każdym".

Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o możliwe połączenie sił Kukiza z opozycją. "Jeżeli opozycja stanie z programem zmiany ustroju Polski, zmiany ordynacji wyborczej, zmiany pozycji obywatela w państwie, to ja stanę z każdym" - zaznaczył Kukiz.

"Nie przyszedłem po to do Sejmu, żeby szukać kolegów i wchodzić w fankluby jednej czy drugiej dużej partii, tylko po to żeby zmienić ustrój na taki, gdzie ludzie nie biegają po ulicach i nic z tego nie wynika, tylko ludzie idą do urn referendalnych i wywalają fatalną ustawę w powietrze" - dodał.





Wideo youtube