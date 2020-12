"Paweł Kukiz zdecydował się iść własną drogą. Od co najmniej pół roku nie angażował się w pracę klubu. Szukał wsparcia w Prawie i Sprawiedliwości, u Zbigniewa Ziobry, ale także - jak słyszę u Włodka Czarzastego" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. "Jeśli szuka nowej drogi, nie wolno mu w tym przeszkadzać. To jest polityk, ale także artysta. Być może ma jakieś inne przeczucia, nos artysty-polityka podpowiada mu coś innego" - dodał.

Sawicki: Kukiz zdecydował się iść własną drogą. Nie angażował się w pracę klubu

Szymon Hołownia wchodzi z nowym projektem. Ja ciągle próbuję się dowiedzieć, słuchając jego wypowiedzi i zaglądając do różnych przekazów prasowych, co on proponuje. Mówi, że oczywiście bez polityków, bez partyjności, przygotowuje się do bycia premierem, ma świetny program... Chcielibyśmy rzeczywiście to zobaczyć, o tym porozmawiać, podyskutować - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Kontaktowali się liderzy - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Jak pan wie, z obu stron jest jasny komunikat - porozmawialiśmy, ale daleko na razie do współpracy - zapewnił.