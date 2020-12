​Do 6 stycznia 2021 roku ma obowiązywać zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - wynika z projektu rozporządzenia rządu. Do tego dnia przedłużony ma być też zakaz lotów z kilku innych krajów.

/ Krzysztof Zasada, RMF FM / RMF24

To w związku z wykryciem na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nowej odmiany wirusa SARS-CoV-2. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, istnieje więc konieczność ograniczenia ryzyka transmisji tej odmiany wirusa poprzez skorzystanie z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym.



Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na polskich lotniskach i lądowiskach, lądowania cywilnych samolotów przewożących pasażerów z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zakaz ten miałby obowiązywać do 6 stycznia 2021 r.



Projekt przewiduje również przedłużenie do 6 stycznia 2021 r. obowiązywania zakazu międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork, a także do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.



Przekazał, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19.



Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.



Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że wydał dyspozycje GIS, aby od poniedziałku wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii.