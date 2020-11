Koniec sejmowego klubu Koalicja Polska. "Decyzją Rady Naczelnej PSL klub Koalicja Polska podziękował nam za współpracę" - poinformował Paweł Kukiz.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Kukiz'15 Paweł Kukiz oraz wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL-Kukiz'15 Marek Sawicki i Jarosław Sachajko podczas spotkania KP Koalicji Polskiej PSL-Kukiz'15 w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Decyzję Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego klub PSL-u - Koalicja Polska podziękował nam za współpracę - oświadczył dziennikarzom Paweł Kukiz. Polityk przyznał, że takiej decyzji się spodziewał.



W Sejmie odbywa się klub Koalicji Polskiej.



Po ponad 30 minut od rozpoczęcia posiedzenia Paweł Kukiz wraz z trójką swoich posłów: Stanisławem Tyszką, Pawłem Szramką i Jarosławem Sachajko opuścił salę.



Decyzję Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego klub PSL-u - Koalicja Polska podziękował nam za współpracę - oświadczył dziennikarzom Kukiz.



Polityk przyznał, że takiej decyzji się spodziewał. Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić - mówił.



Kukiz zadeklarował, że będzie zakładał własne koło.



Władysław Kosiniak-Kamysz: To się rozjechało

Władze partii jednogłośnie uznały, że nie możemy kontynuować współpracy ze środowiskiem Pawła Kukiza - powiedział natomiast prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Racją stanu dla PSL, dla naszych wartości jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej, gwarantująca bezpieczeństwo i rozwój, gwarantująca fundusze na wyjście z kryzysu covidowego - podkreślił szef PSL. Jak mówił, ostatnie dni pokazały, że różnice w tej sprawie pomiędzy PSL a Kukiz'15 są zbyt daleko idące, by można było kontynuować współpracę.

Ostatnie głosowanie za uchwałą zaproponowaną przez PiS o wetowaniu budżetu, ale też wypowiedzi dotyczące zrównywania Unii Europejskiej ze Związkiem Radzieckim - bo dotyczyły naszego projektu wpisania do konstytucji członkostwa Polski w Unii - przepełniły tę czarę goryczy, która z różnych powodów narastała - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz podziękował Kukizowi za ponad rok współpracy i "przyzwoity, a nawet bardzo dobry" wynik w wyborach parlamentarnych. Ale współpraca jest efektywna, do momentu, kiedy patrzy się w jednym kierunku, kiedy można realizować wspólne cele, kiedy w sprawach racji stanu i fundamentu nie ma różnic. Te różnice mogą być w sprawach mniejszej wagi, ale w sprawach najważniejszych dla Polski, dla obywateli musimy patrzeć w jednym kierunku. To się rozjechało - oświadczył prezes PSL.

Poinformował też, że Koalicja Polska tworzona z PSL, UED, senatorem Filipem Libickim i konserwatystami Marka Biernackiego "trwa i będzie kontynuowała swoją misję".

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że będzie kontynuować budowanie Koalicji Polskiej, ale w innym składzie. Lider ludowców wskazał na Unię Europejskich Demokratów i konserwatystów Marka Biernackiego.



Zapraszamy tych wszystkich, dla których, podobnie jak dla nas, racją stanu jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej - oświadczył.



Pytany, kto odejdzie z Koalicji Polskiej odparł, że powinno być to jasne patrząc na ostatnim głosowanie Sejmu nad uchwałą PiS ws. wsparcia działań premiera w negocjacjach nad budżetem UE. To jest środowisko Pawła Kukiza - odpowiedział.



Chciałbym podziękować za to, co dobre, co udało się zrobić. Było wiele dobrych momentów. Ale w pewnych sprawach lepiej w odpowiednim momencie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie po prostu kontynuować współpracy niż udawać, że jest ona możliwa - zaznaczył szef PSL.

Dlaczego doszło do rozstania?

Polityczne drogi Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza zaczęły się rozchodzić po wyborach prezydenckich. Spór nasilił się po tym, jak w ubiegłym tygodniu posłowie Kukiz'15 poparli uchwałę PiS-u, wspierającą premiera w wetowaniu unijnego budżetu. Uchwałę poparło 231 posłów PiS i 5 posłów PSL-Kukiz15, wśród nich Paweł Kukiz. Politycy Kukiz'15 - z wyjątkiem Agnieszki Ścigaj - wraz z posłami klubu PiS nie poparli także kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski, PSL zaniepokoiło nie tylko to, że posłowie Kukiz'15 poparli uchwałę PiS-u, wspierającą premiera w wetowaniu unijnego budżetu ale też to, że rozważali zastąpienie w rządzie Solidarnej Polski przez Koalicję Polską. W czasie kryzysu w Zjednoczonej Prawicy uwierzyli, że Jarosław Kaczyński chciał zakończyć współpracę ze Zbigniewem Ziobrą.

W zamian prezes PiS-u miał obiecać dyskusję o postulatach Pawła Kukiza i realizację części z nich, na przykład wprowadzenie sędziów pokoju. Ludowcy to wykluczyli, bo od kilku lat walczą z wizerunkiem partii obrotowej.

Z kolei posłowie Kukiz’15 uważają, że logo koniczyny jest obciążeniem dla całego klubu. Domagali się więc zerwania z symbolami ruchu ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz nie dopuszcza takiej możliwości.

Powodami sporu był też podział pieniędzy z budżetowej subwencji i rotacja na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Obecnie tę funkcję pełni Piotr Zgorzelski, ale chciał zastąpić go Stanisław Tyszka. Politycy Kukiz'15 twierdzą, że taka była dżentelmeńska umowa.