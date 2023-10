W piątek ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Gościem Porannej rozmowy w RMF FM nie będzie tym razem polityk, ale artysta, Paweł Domagała - muzyk, aktor i kabareciarz.

Paweł Domagała

Zapytamy, jak on podchodzi do niedzielnego głosowania, w którym Polacy nie tylko wybiorą posłów i senatorów, ale także odpowiedzą w referendum na pytania dotyczące m.in. migracji i wieku emerytalnego.

Czy wybiera się do lokalu wyborczego? Które karty do głosowania chciałby ewentualnie pobrać? Czy ma swoją ulubioną formację polityczną?

Z Pawłem Domagałą porozmawiamy ponadto o tym, jak postrzega rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czy jest równie krytyczny jak duża część jego środowiska?

