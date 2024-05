Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Paulina Matysiak z Partii Razem.

Paulina Matysiak / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Naszego gościa zapytamy, po co w ogóle Polakom Lewica, porozmawiamy o planowanych zwolnieniach grupowych w całej Polsce, a także o tym, czy potrzebny jest narodowy plan obrony, który premier Donald Tusk nazwał "Tarczą Wschód"?

Spytamy też o to, czy jeśli jest już decyzja lokalizacyjna ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego to, czy przyspieszy cała inwestycja oraz czy ograniczenie prędkości do 30 km/h zwiększy bezpieczeństwo na drogach polskich miast i miasteczek?

