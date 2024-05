Zamek Czocha na przełomie maja i czerwca przeniesie swoich gości w sam środek średniowiecza. Twierdza Rycerska to wyjątkowa okazja, by na własne oczy zobaczyć, jak żyło się setki lat temu. Od pokazów walk rycerskich, przez średniowieczne uczty, aż po warsztaty rzemiosła - to wszystko czeka na odważnych podróżników w czasie.

Twierdza Rycerska w Zamku Czocha / RMF FM W malowniczych zakątkach Zamku Czocha, gdzie historia przeplata się z legendą, w dniach 30 maja - 1 czerwca odbędzie się festiwal Twierdza Rycerska. Przygotujcie się na trzy dni pełne rycerskich pojedynków, średniowiecznych pyszności i zabaw, które przeniosą Was w zupełnie inny świat! Już przy wejściu do zamku, zostaniecie przywitani przez postacie z dawnych wieków, które z niecierpliwością czekają, aby podzielić się z Wami sekretami swojego życia. Średniowiecze, okres pełen tajemnic i niezwykłych opowieści, ożyje na Waszych oczach dzięki pasjonującym pokazom walki, konkursom rycerskim i warsztatom rzemiosła. Rycerze w zbrojach stylizowanych na XV wiek będą uczyć sztuki walki zarówno dzieci, jak i dorosłych, a ich umiejętności w władaniu mieczem czy szablą z pewnością zrobią na Was wrażenie. Pokazy ciężkozbrojnych pojedynków, konkursy trzymania miecza, a nawet wbijania gwoździ - to tylko niektóre z atrakcji, które pozwolą Wam poczuć ducha dawnych czasów. Nie tylko miłośnicy militariów znajdą coś dla siebie. Średniowieczna kuchnia zaoferuje uczestnikom festiwalu możliwość rozsmakowania się w daniach przygotowywanych na żywym ogniu, a bogata oferta zabaw i animacji dla dzieci sprawi, że Twierdza Rycerska stanie się prawdziwą Twierdzą Zabawy. Zdjęcie archiwalne. Twierdza Smaków, Zamek Czocha / RMF FM Muzyka i taniec również będą miały swoje miejsce podczas festiwalu. Rozbrzmiewające melodie i pokaz tańca dawnego z udziałem publiczności przeniosą uczestników do czasów, gdy biesiady trwały do białego rana. A co byłoby średniowieczem bez odrobiny magii? Pokazy alchemika i sokolnika z pewnością wzbudzą zainteresowanie i podziw. Jednak to nie koniec atrakcji. Szlachta od miecza do szabli opowie o historii polskiego oręża, a legendarna ściana z tarcz postawi przed uczestnikami wyzwanie godne prawdziwego wojownika. Szczegółowy Program: 10:30 Dworskie powitanie króla i królowej, błazenady w ognistej odsłonie. 11.00 Słowiańska parada z muzyką na żywo i błazeńskimi wygłupami. Opowieści o powstaniu Państwa Polskiego i pierwszych drużyn wojów. Dowiemy się, jak wyglądało uzbrojenie wojów i jak zdobywali swoje umiejętności. Dowiemy się też, na czym polegał krąg zdrady. Widzowie będą mieli okazję pokonać legendarną ścianę z tarcz. 11.30 Pokazy alchemika, część 1. Jak powstawało złoto i wiele innych ciekawostek związanych z chemią i magią. 12.00 Pokaz sokolniczy. Podczas pokazu zostaną przedstawione różne ptaki drapieżne zaczynając od słynnych sokołów kończąc na sowach - symbolu mądrości. 12.30 Konkurs Kulinarny z ognistą zawieruchą. 13.00 Szlachta od miecza do szabli. Podczas pokazu dowiemy się, jak powstała szabla polska i czym różnił się szlachcic od rycerza. Poznamy historie o skrzydlatej husarii, która brała udział w bitwie pod Wiedniem. Wytoczymy z zamku wszelką broń czarnoprochową. 13.30 Muzyka dawna z błazeńskimi zabawami. 14.00 Konkurs dla publiczności. 14.30 Pokaz tańców dawnych z udziałem publiczności z muzyką na żywo w ognistej odsłonie 15.00 Turniej rycerski o rękę Księżniczki. 16.00 Bitwa wszech wieków. Dzieci zdobywają zamek. Bitwa na "makarony". Zamku będą bronić wojowie, rycerze, szlachta. Kto wygra? 16.30 Walka na ,,śmierć i życie", czyli panika na dworze króla i królowej. 17.00 Pokazy alchemika część 2. Czyli jak powstawało złoto i wiele innych ciekawostek związanych z chemią i magią. 17.30 Pokaz Rycerski. Ile ważyła zbroja? Czy w dzisiejszych czasach są dzieci, które mogą zostać giermkami? Na zamek Czocha przybyło pewnie wiele księżniczek, które poszukują księcia. Specjalnie dla nich rozegramy mini turniej rycerski o rękę księżniczki. Ponadto: Warsztaty artystyczne: - bukiety z suszu, - tworzenie średniowiecznych makram, - sianie w donicy, - tworzenie średniowiecznych pachnideł. Średniowieczna fosa: - Biesiada przy ognisku - struganie kija, kiełbasa i ziemniaki z ognia w towarzystwie śpiewu i śmiechu. - Kocioł różności! Pyszna zupa z ognia, wspólne gotowanie. - Młynopiekarnia - podpłomyki z powidłami. - Wesoła karczma.