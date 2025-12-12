Litewski Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 rok, przewidującą rekordowe wydatki na obronność – 4,79 mld euro, co stanowi 5,38 proc. PKB. To najwyższy poziom finansowania wojska w historii kraju. Minister obrony Robertas Kaunas podkreślił, że pod względem udziału wydatków na obronność w PKB Litwa stanie się liderem wśród państw NATO.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda w bazie wojskowej w Druskienikach / PETRAS MALUKAS/AFP / East News

Litewski Sejm zatwierdził rekordowy budżet obronny na 2026 rok, przeznaczając 5,38 proc. PKB na wojsko.

60 proc. środków trafi na modernizację armii, a priorytetem będą inwestycje w systemy obrony powietrznej.

Litwa utrzyma wsparcie dla Ukrainy i stanie się liderem NATO pod względem udziału wydatków na obronność w PKB.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

W 2025 roku na obronność przeznaczono 3,34 mld euro (4,01 proc. PKB). Wzrost nakładów ma umożliwić przyspieszenie modernizacji armii, rozwój krajowej dywizji oraz wzmocnienie potencjału obronnego. 60 proc. budżetu resortu obrony zostanie przeznaczone na modernizację i rozwój sił zbrojnych, co ma zapewnić dostosowanie do standardów NATO i wyzwań bezpieczeństwa w regionie.

Na zakup broni i sprzętu wojskowego przewidziano 1,7 mld euro. Wśród priorytetów znalazła się obrona powietrzna - na systemy średniego zasięgu przeznaczono ok. 100 mln euro, na mobilne systemy krótkiego zasięgu - ok. 60 mln euro, a na zintegrowaną obronę przed dronami - 145 mln euro.

Litwa zamierza także kontynuować wsparcie dla Ukrainy - na pomoc finansową i wojskową przeznaczono 0,25 proc. PKB.

Budżet państwa na 2026 rok zakłada dochody na poziomie 21,07 mld euro (wraz ze środkami z UE) i wydatki w wysokości 27,51 mld euro. Deficyt budżetowy ma wynieść 2,7 proc. PKB, a po uwzględnieniu wydatków wojskowych - 5 proc. PKB.

Dług publiczny osiągnie 45,4 proc. PKB. Ustawa budżetowa czeka jeszcze na podpis prezydenta Gitanasa Nausedy.