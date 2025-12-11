Ministerstwo Finansów poleciło wypłacić 909 mln zł na świadczenia mieszkaniowe dla mundurowych, którzy podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To tegoroczna część miesięcznych dodatków wypłacanych z wyrównaniem od lipca. Wypłaty wyniosą od 5 400 zł do 10 800 zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Lukasz Gdak / East News

Chodzi o świadczenia mieszkaniowe dla policjantów, strażników granicznych i strażaków. Wypłaty z wyrównaniem wyniosą co najmniej 5 400 zł, a maksymalnie mundurowi odbiorą 10 800 zł.

Kwota zależy od miejsca zamieszkania lub pełnienia służby. Najniższe świadczenie mieszkaniowe to 900 złotych miesięcznie. Z kolei najwyższa miesięczna stawka wynosi 1 800 zł - taka kwota wypłacana jest w Warszawie.

Wypłaty mogą rozpocząć się już w piątek, jednak pełną parą ruszą od początku przyszłego tygodnia. Niemniej, pierwsza transza dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa została wypłacona już wcześniej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Funkcjonariusze wciąż mogą wypełniać wnioski o wypłatę. Co ważne, jeśli chcą otrzymać wyrównanie od lipca, dokumenty muszą złożyć przed 15 grudnia.