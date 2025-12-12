Nie Szymon Hołownia, a Irakijczyk Barham Ahmed Salih został nowym Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców - poinformował Reuters. Polski polityk był - według doniesień - jednym z trzech głównych kandydatów do pełnienia tej funkcji.
- Szymon Hołownia nie został wybrany na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) - funkcję tę obejmie Barham Ahmed Salih, były prezydent Iraku.
- Polski polityk był - według doniesień jednym z trzech głównych kandydatów, ale sam przyznawał, że nie nastawiał się na objęcie tej funkcji.
- Barham Ahmed Salih rozpocznie pięcioletnią kadencję 1 stycznia 2026 roku, po zatwierdzeniu nominacji przez Komitet Wykonawczy UNHCR.
O złożeniu aplikacji w naborze na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Szymon Hołownia poinformował pod koniec września.
Miesiąc później - jak informował wówczas PAP, powołując się na źródła dyplomatyczne - polityk był na krótkiej liście i jednym z trzech głównych kandydatów na tę funkcję. On sam przyznawał, że "nie nastawia się na objęcie tej funkcji".
W piątek Reuters poinformował, że nowym Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców został były prezydent Iraku Barham Ahmad Salih.
W dokumencie podpisanym przez sekretarza generalnego António Guterresa, datowanym na 11 grudnia, wskazano, że Irakijczyk został mianowany na pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2026 roku.
Z dokumentu wynika, że nominacja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców.
Barham Ahmad Salih urodził się w 1960 roku w mieście As-Sulajmanijja. To iracki polityk kurdyjskiego pochodzenia, który pełnił funkcję prezydenta Iraku.
Jest znany z wieloletniej działalności politycznej zarówno w regionie Kurdystanu, jak i na szczeblu ogólnokrajowym. Przed objęciem urzędu prezydenta był m.in. premierem Rządu Regionalnego Kurdystanu oraz wicepremierem Iraku.
Jako prezydent Iraku został wybrany w październiku 2018 roku. W trakcie swojej kadencji angażował się w sprawy pojednania narodowego oraz walki z korupcją.
Uważa się go za polityka umiarkowanego, dążącego do dialogu między różnymi grupami etnicznymi i religijnymi w Iraku.
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) to agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych powołana w 1950 roku.
Jej głównym zadaniem jest ochrona praw i zapewnienie pomocy uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl, osobom wewnętrznie przesiedlonym oraz bezpaństwowcom na całym świecie.
UNHCR zajmuje się m.in.:
- udzielaniem schronienia i pomocy humanitarnej,
- wspieraniem procesów repatriacji, integracji lub przesiedlenia uchodźców,
- monitorowaniem przestrzegania praw uchodźców,
- współpracą z rządami i organizacjami pozarządowymi.
Agencja działa w ponad 130 krajach i jest jednym z kluczowych podmiotów międzynarodowych w reagowaniu na kryzysy uchodźcze.