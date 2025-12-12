Funkcjonariuszka Służby Więziennej z Białegostoku jest wśród zatrzymanych w związku z pobiciem grupy hiszpańskich kibiców na drodze S8 niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. To nowe ustalenia reportera RMF FM. Dzisiaj zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne i administracyjne w tej sprawie.

Policja zatrzymała kilka osób / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariuszka Służby Więziennej z Białegostoku została zatrzymana w związku z pobiciem hiszpańskich kibiców na trasie S8, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Podborze, gdzie grupa około 50 osób zaatakowała dwa autokary z kibicami z Hiszpanii.

Hiszpańscy fani podróżowali na mecz do Białegostoku.

Informacja o zatrzymaniu funkcjonariuszki Służby Więziennej wpłynęła do Aresztu Śledczego w Białymstoku w czwartek.

Ma to związek z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. To tam w nocy ze środy na czwartek grupa około 50 osób zaatakowała dwa autokary z hiszpańskimi kibicami, którzy jechali na mecz do Białegostoku.

Jak ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski, trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie. Dzisiaj zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia funkcjonariuszki w czynnościach służbowych.

Na nagraniach ze zdarzenia na S8, które pojawiły się w internecie, widać, jakby były to sceny z filmu gangsterskiego.