Funkcjonariuszka Służby Więziennej z Białegostoku jest wśród zatrzymanych w związku z pobiciem grupy hiszpańskich kibiców na drodze S8 niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. To nowe ustalenia reportera RMF FM. Dzisiaj zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne i administracyjne w tej sprawie.

  • Funkcjonariuszka Służby Więziennej z Białegostoku została zatrzymana w związku z pobiciem hiszpańskich kibiców na trasie S8, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.
  • Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Podborze, gdzie grupa około 50 osób zaatakowała dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. 
  • Hiszpańscy fani podróżowali na mecz do Białegostoku.  
Informacja o zatrzymaniu funkcjonariuszki Służby Więziennej wpłynęła do Aresztu Śledczego w Białymstoku w czwartek. 

Ma to związek z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. To tam w nocy ze środy na czwartek grupa około 50 osób zaatakowała dwa autokary z hiszpańskimi kibicami, którzy jechali na mecz do Białegostoku.

Jak ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski, trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie. Dzisiaj zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia funkcjonariuszki w czynnościach służbowych.

Na nagraniach ze zdarzenia na S8, które pojawiły się w internecie, widać, jakby były to sceny z filmu gangsterskiego.

Atak na kibiców z Hiszpanii

Jak poinformowało w czwartek RMF FM, grupa kibiców z Hiszpanii została pobita w nocy na trasie S8 między Warszawą a Białymstokiem. Zamaskowani napastnicy najpierw zatrzymali, a potem siłą wtargnęli do autokaru, którym jechali Hiszpanie. 

Tuż przed godz. 1:00 w nocy ze środy na czwartek w okolicach Ostrowi Mazowieckiej drogę dwóm autokarom, którym jechali Hiszpanie, zablokowały dwa auta osobowe. Kiedy autobusy stanęły na S8, uzbrojeni w młotki i pałki teleskopowe napastnicy siłą wtargnęli do środka, rozpoczynając bójkę.

Według ustaleń RMF FM napastników było około pięćdziesięciu. Rannych w tym zajściu zostało dziesięć osób - dziewięciu Hiszpanów i jeden Polak. Trzy osoby trafiły do szpitali.

Sprawcy - jak zeznali świadkowie - się rozbiegli. Na miejsce wezwano oddziały policji, które przeszukały okolice. 

Kobieta wśród zatrzymanych

W związku z tymi wydarzeniami policja zatrzymała siedem osób, wśród nich jest funkcjonariuszka Służby Więziennej.

Kilka osób siedziało w dwóch samochodach na drodze serwisowej przy S8. W pojazdach funkcjonariusze znaleźli nożyce do cięcia drutu i szaliki w barwach Jagiellonii Białystok.

W czwartkowym meczu Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok przegrała 1:2 z hiszpańskim Rayo Vallecano.