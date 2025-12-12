Eksperci z Instytutu Transportu Samochodowego przyjrzeli się uważnie ponad 100 zimowym płynom do spryskiwaczy dostępnym na polskim rynku. Wyniki ich badań są niepokojące - 80 proc. tych produktów ma w rzeczywistości gorszą jakość niż deklarują producenci.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"2 stopnie robią różnicę"

Instytut Transportu Samochodowego informuje, że największy problem z zimowymi płynami do spryskiwaczy dotyczy temperatury krystalizacji.

"Płyn reklamowany jako odporny do -20 stopni w rzeczywistości krystalizuje przy -18/-19 stopniach Choć różnica jednej bądź dwóch kresek na termometrze wydaje się niewielka, to w praktyce może być decydująca. W przewodach systemu spryskiwacza dochodzi wtedy do zablokowania przepływu. Nawet jeśli płyn dotrze do szyby, to może zamarznąć po rozpyleniu już przy -10/-12 stopniach" - wyjaśniono w komunikacie.

1-2 stopnie robią znaczącą różnicę, zwłaszcza, jeśli oczekujemy -20 stopni wpisanych na etykiecie. Wystarczy tylko jedna noc z temperaturą -15 stopni i płyn może zamarznąć w układzie natryskowym - podkreśla Ewa Rostek, współautorka badań.

Współczesne zimy są łagodniejsze niż kiedyś, ale charakteryzują się dużą zmiennością temperatury. To sprawia, że nocne przymrozki potrafią zaskoczyć, nawet jeśli prognozy nie przewidują długotrwałych spadków temperatury. Jeden chłodny poranek wystarcza, by mniej odporny płyn zamarzł w przewodzie lub po rozpyleniu na szybie - dodaje ekspertka.

Jakość płynu ma wpływ na nasze bezpieczeństwo na drodze

Eksperci ostrzegają, że niektóre płyny do spryskiwaczy są nieprawidłowo oznakowywane jako zimowe, a w rzeczywistości są to produkty na okres przejściowy - jesienno-zimowy.



ITS zwraca uwagę, że używanie zimą dobrej jakości płynu do spryskiwaczy ma znaczący wpływ na nasze bezpieczeństwo na drodze. Nawet niewielkie smugi na niedomytych szybach mogą rozpraszać światła nadjeżdżających aut, powodując efekt oślepienia lub zaburzenia oceny odległości.

Zimowy płyn do spryskiwaczy - o tym warto pamiętać

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zimowego płynu do spryskiwaczy? Eksperci sugerują, by nie sięgać po najtańsze, nieatestowane preparaty. Mogą one zawierać rozpuszczalniki, które niszczą pióra wycieraczek, uszczelki szyb i matowią lakier. Warto też unikać płynów z metanolem - te zawierające powyżej 3 procent alkoholu metylowego są toksyczne — mogą podrażniać oczy, skórę i drogi oddechowe, a ich opary kumulują się w kabinie pojazdu.

Powinniśmy regularnie uzupełniać poziom płynu do spryskiwaczy. Warto też wietrzyć kabinę po ich intensywnym użyciu.