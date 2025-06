Jeżeli ten niby sąd rozstrzygnie w sprawie protestów i podejmie decyzję, że Karol Nawrocki został wybrany prezydentem, to rozstrzygnięcie będzie można podważyć, więc najważniejsza osoba w państwie będzie siedziała na bombie w pewnym sensie - uważa prof. Marcin Matczak, pytany w Porannej rozmowie w RMF FM m.in. o kontrowersje dotyczące przeliczania głosów.

Są sygnały o nieprawidłowości, natomiast w tej sprawie musi zdecydować właściwie obsadzony sąd. To jest pułapka, z której nie ma wyjścia, tzn. nie widzę żadnego innego kierunku, jak jeszcze dalej idące lawinowe niszczenie państwa. Jeżeli ten niby sąd rozstrzygnie w sprawie protestów i podejmie decyzję, że Karol Nawrocki został wybrany prezydentem, to rozstrzygnięcie będzie można podważyć, więc najważniejsza osoba w państwie będzie siedziała na bombie w pewnym sensie - powiedział Marcin Matczak w Porannej rozmowie w RMF FM.

(...) Nie mamy z tego wyjścia. Ten grzech pierworodny, który został dokonany przez Prawo i Sprawiedliwość podważenia legitymacji sądów, powoduje, że każda decyzja sądów, która zostanie podjęta, przez przeciwników politycznych będzie mogła być kwestionowana. Będziemy mieli sytuację, w której naród podjął decyzję, powołał swojego najwyższego przedstawiciela, natomiast ze względu na ten grzech pierworodny jego status będzie można kwestionować. Decyzje, które będzie podejmował, będą zawieszone w powietrzu. Nigdy nie wiadomo, czym to się skończy. (...) Sytuacja, w której najważniejszy sąd w kraju nie jest właściwie obsadzony, jest sytuacją tragiczną - podkreślił Matczak. Jego zdaniem Karol Nawrocki nie podpisze żadnych ustaw obecnego rządu.

Czy Polsce grozi sytuacja, w której do władzy wróci prawica i w kwestii sądownictwa nic się nie zmieni? Jak powiedział gość Porannej rozmowy RMF FM, taki scenariusz jest bardzo możliwy. Będzie już za późno i zbyt skomplikowanie, by to wszystko odkręcać. Będziemy prawdopodobnie musieli się zgodzić na to, że trzeba to tak zostawić. To także będzie precedens, który się zemści.

Marcin Matczak: To jest moda, którą zapoczątkowało Prawo i Sprawiedliwość

Marcin Matczak ostrzega przed sytuacją, gdy żaden sędzia czy profesor powołany przez Karola Nawrockiego nie będzie mógł czuć się pewnie. Boję się o sytuację, w której państwo się zapada, bo każdy, kto zostanie powołany, w jakimś zakresie może być kwestionowany. To jest moda, którą rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość. Mariusz Muszyński, którego status sędziego był kwestionowany, kiedyś próbował podważyć status sędzi, prof. Wronkowskiej, dlatego, że została ona zaprzysiężona nie przez prezydenta, tylko przez marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, który pełnił obowiązki prezydenta. To jest oczywiście bzdura. Jeśli z czegoś takiego robi się problem prawny, w sposób oczywisty z tego, co będzie robił Karol Nawrocki, będzie robiło się jeszcze większy problem.

Prof. Marcin Matczak / Wojciech Olkuśnik / East News

