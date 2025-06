Tunel tramwajowy pod Dworcem Głównym PKP w Krakowie zostanie zamknięty na miesiąc - od 28 czerwca do 28 lipca. Wszystko po to, by dokonać wymiany elementów systemu przeciwpożarowego całego obiektu – przekazał w poniedziałek rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa Krzysztof Wojdowski.

Tunel będzie zamknięty przez miesiąc / Shutterstock Zobacz również: Tramwaje wracają na Franciszkańską. Wcześniej niż planowano To będzie trudny miesiąc dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Od 28 czerwca do 29 lipca tunel tramwajowy pod Dworcem Głównym PKP będzie zamknięty. W tym czasie wymienione zostaną elementy systemu przeciwpożarowego. Jak przypomniał rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa, tunel łączący rondo Mogilskie z Politechniką Krakowską działa od 2008 roku. Instalacja przeciwpożarowa, w jaką został wyposażony, także pochodzi z tamtego czasu. Do dziś jest ona w pełni funkcjonalna i w 100 proc. sprawna. Kłopot polega na tym, że producent zaprzestał wytwarzania tego konkretnie modelu, a w magazynach kończą się części zamienne. Dlatego podjęto decyzję o wymianie elementów systemu na model obecnie produkowany - poinformował Wojdowski. Będą utrudnienia, ale mniejsze Aby zmniejszyć utrudnienia komunikacyjne związane z zamknięciem kluczowego obiektu, zarządca infrastruktury transportowej w mieście zdecydował o zamknięciu tunelu w okresie wakacyjnym, kiedy mniej osób korzysta z tramwajów. Wykorzysta też mniejszy ruch tramwajowy od strony ronda Mogilskiego z powodu zamknięcia dla tramwajów na czas przebudowy skrzyżowania ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, ul. Meissnera. W czasie zamknięcia obiektu zostaną w nim także wyszlifowane szyny tramwajowe i przeprowadzone prace serwisowe. Szczegóły funkcjonowania komunikacji miejskiej na czas zamknięcia tunelu pod Dworcem Głównym zostaną podane wkrótce na stronie Zarządu Transportu Publicznego.