​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Mariusz Kamiński. Robert Mazurek porozmawia z politykiem Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim o jego sytuacji w świetle prawomocnego wyroku w związku z tzw. aferą gruntową i postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu poselskiego.

Mariusz Kamiński / Jakub Rutka / RMF FM

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu im mandatów.

W czwartek przed południem w sprawie odwołania Macieja Wąsika w Izbie Pracy Sądu Najwyższego podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Z politykiem Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy zatem o jego sytuacji. Jest posłem czy byłym posłem? Ma wygaszony mandat poselski czy jest on nadal ważny? Pojawi się w środę w Sejmie na sali plenarnej, by wziąć udział w obradach? Co zrobi w sytuacji, gdy nie będzie mógł głosować, bo - jak ogłosił Szymon Hołownia - jego legitymacja poselska jest już nieaktywna? Czy jako osoba z prawomocnym wyrokiem na koncie uważa, że może być w świetle prawa posłem na Sejm?

Te i inne pytania Robert Mazurek zada w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl i naszych mediów społecznościowych!