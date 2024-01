​Gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek. Porozmawiamy między innymi o tym, co Andrzej Duda zamierza zrobić, by uwolnić z aresztu byłych szefów CBA i MSWiA: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Może zdecyduje się jednak na ponowne ułaskawienie skazanych polityków PiS?

Marcin Mastalerek / Michał Dukaczewski / RMF FM

Zapytamy ponadto o wtorkowe zeznania byłego wicepremiera Jarosława Gowina przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych, o to czy są szanse na rozwiązanie problemu chaosu prawnego w wymiarze sprawiedliwości, a także o to, czy prezydent Duda zgodziłby się na likwidację Rady Mediów Narodowych.

Na czwartkową rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!