Władze Kraju Nadmorskiego, regionu na Dalekim Wschodzie Rosji, zachęcają mieszkańców do wyjazdów turystycznych do Korei Północnej, na przykład do ośrodka narciarskiego Masikryong zbudowanego na polecenie Kim Dzong Una - podał w środę portal The Moscow Times.

Ośrodek w Masikryong / ED Jones / AFP/EAST NEWS 9 lutego 2024 r. do Masikryong uda się pierwsza grupa 50 turystów z Kraju Nadmorskiego w ramach wycieczki zorganizowanej. Takie wyjazdy to "unikatowa oferta dla mieszkańców Kraju Nadmorskiego i innych regionów Rosji" - oznajmił rząd regionalny. Wyjazd nie jest tani: czterodniowy pobyt w Masikryong kosztuje 750 USD. Kwota ta obejmuje koszty wizy, przelot samolotem z Władywostoku (co zajmuje około dwóch godzin), zakwaterowanie w cztero- lub pięciogwiazdkowym hotelu oraz wyjazd na jeden dzień do Pjongjangu i zwiedzanie miasta z rosyjskojęzycznym przewodnikiem. Rosjanie już wcześniej jeździli turystycznie do Korei Północnej, aż do 2020 roku, gdy kraj ten zamknął granice z powodu pandemii koronawirusa. W latach 2018-2019 odwiedziło Koreę Północną około 6 tys. obywateli rosyjskich, z których jedna czwarta - około 1500 osób - przyjechała tam turystycznie. Korea Północna, choć jest jednym z najbardziej zamkniętych krajów świata, dla Rosjan była nieco bardziej dostępna. Dla mieszkańców rosyjskiego Dalekiego Wschodu była też najtańszym kierunkiem wyjazdów. Niezależny portal Meduza informował w 2017 roku, że koszt pobytu w Masikryong wynosił około 100 USD dziennie. "Przewodnicy" gratis Meduza informowała w 2017 roku o rosyjskich rodzicach, którzy wysyłają swe dzieci na obozy pionierskie do Korei Północnej, za pośrednictwem Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Turyści z Rosji, którzy odwiedzali sąsiedni kraj musieli jednak liczyć się z obecnością przewodników towarzyszących grupom wycieczkowym od początku do końca pobytu. Uważano, że przewodnicy, dobrze władający rosyjskim, pracują dla północnokoreańskich służb specjalnych. Moskwa i Pjongjang nasiliły kontakty po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w tym w sferze wojskowej - Rosja zabiegała o amunicję artyleryjską z Korei Północnej. We wrześniu 2023 roku Kim Dzong Un odwiedził Rosję i spotkał się z Władimirem Putinem. Rozwój turystyki był jednym z tematem ich rozmów. Media rosyjskie zapowiadały następnie, że planowane jest uruchomienie regularnych rejsów lotniczych między Moskwą, Władywostokiem i Pjongjangiem. Obecnie wykonywane są rejsy tylko z Władywostoku - dwa razy w tygodniu do Pjongjangu i z powrotem latają północnokoreańskie linie Air Koryo. Zobacz również: Wiceprzewodniczący KE zaapelował do Taylor Swift. Chodzi o czerwcowe wybory

Zginął w katastrofie śmigłowca. Rodzice dostaną 100 mln dolarów odszkodowania

Kim Dzong Un: To główny wróg. Nie będziemy unikać wojny

Białoruskie wojsko szkoli dzieci wywiezione z Ukrainy