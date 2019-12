„Jest po operacji, wszystko idzie w dobrym kierunku” – tak o operacji Jarosława Kaczyńskiego mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Gosiewska. „Zabieg był od dawna zaplanowany, wszystko jest w porządku, wkrótce (prezes PiS – przyp. red.) wróci do pracy” – zapewnia Roberta Mazurka wicemarszałek Sejmu.

Wideo youtube

"Wybór Mariana Banasia na pewno był błędem"

"Nie wiem nic o tym, że Elżbieta Witek miała w ręku dymisję Mariana Banasia. Nie wiem, czy dymisja pana Banasia była, trudno mi się do tego odnosić" - zapewniała w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. "Rzeczywiście mamy sytuację trudną, wolelibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. Wybór pana Banasia był błędem, na pewno" - przyznała rozmówczyni Roberta Mazurka. "Liczymy na to, że poda się do dymisji, jeśli nie, to przygotowywane są różne rozwiązania legislacyjne. Jest umocowany konstytucyjnie, ale do takiej sytuacji należałoby się przygotować" - stwierdziła Gosiewska. "Banaś powinien podać się do dymisji, bo takich zasad przestrzegamy" - dodała. Dopytywana przez Roberta Mazurka, jak ocenia pracę służb specjalnych ws. Banasia i czy w związku z tym ich szefowie nie powinni podać się do dymisji, Gosiewska stwierdziła, że "wymiana szefostwa jakiejkolwiek organizacji czy instytucji nie sprawia, że ta instytucja się zmienia". "Chciałbym mieć zaufanie (do służb - przyp. red.) i to, że te służby się zmieniają sprawia, że stopniowo je nabieram" - zapewniła wicemarszałek Sejmu. Jak zaznaczyła, nie wie, czy służby ją sprawdzały, "ale na pewno powinny". "Chciałbym się czuć bezpieczniej wiedząc, że (służby - przyp. red.) sprawdzają również moje otoczenie. Jesteśmy narażeni na różnego rodzaju kontakty i wolałabym, żeby te kontakty były weryfikowane" - tłumaczyła Gosiewska.

