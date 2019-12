„Tak, startuję w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. To jest zapowiedź bezwarunkowa, oczywiście ja nigdy nie zamykam sobie wszystkich furtek, zdarzać się mogą takie rzeczy polityczne, czy też interpersonalne, które mogą doprowadzić do jakiegoś szerokiego porozumienia na rzecz Platformy i na rzecz nowego programu - na razie tego nie widzę. W związku z tym potwierdzam - startuję na szefa Platformy Obywatelskiej” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bogdan Zdrojewski, senator Koalicji Obywatelskiej.

Bogdan Zdrojewski / Jakub Rutka / RMF FM

Marcin Zaborski, RMF FM: Czy Platforma Obywatelska ma kieszenie pełne wiarygodności, kiedy grzmi ws. szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i domaga się jego dymisji?

Bogdan Zdrojewski: O problemie wiarygodności w Platformie mówię od pewnego czasu. Mamy z tym czasami kłopot. Nie jest on jakiejś nadzwyczajnej skali, ale rzeczywiście - brak nam od czasu do czasu konsekwencji i brak nam właściwej empatii. Z tym musimy się uporać w najbliższym czasie.

PiS wytyka Wam, że nie doprowadziliście do dymisji Krzysztofa Kwiatkowskiego, kiedy kierował NIK i miał problemy z prokuraturą. To był błąd?

Te dwie sprawy są kompletnie różne.

Zawsze politycy tak mówią.

Nie ma dwóch identycznych spraw. To jest taka prosta prawda. Jeżeli chodzi o obecną sytuację pana prezesa to nie zazdroszczę PiS-owi i nie zazdroszczę Polsce przede wszystkim.

W połowie czerwca pytałem pana, czy jest pan gotowy na emeryturę. Pan na to tak: "W pewnym sensie tak. Oczywiście ta emerytura będzie od polityki zawodowej - wszystko na to wskazuje. Polityki miałem już od jakiegoś czasu tak serdecznie dosyć, że chętnie bym uciął tę swoją aktywność". Minęło pół roku - nawet nie - i wciąż pan jest w polityce. Co więcej, jest pan senatorem.

Notabene, nie za wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o takie chęci do tego, aby koniec końców zakończyć tę zawodową politykę. Natomiast nie ma warunków do tego - muszę powiedzieć, że tamta moja wypowiedź została albo niezrozumiana albo źle przyjęta. Ja szanuję wyborców. Szanuję tę presję, którą także na mnie wywierają. Wydawało się, że rzeczywiście, bez mojej obecności w Senacie możemy ten Senat nie wygrać. Wziąłem okręg bardzo, bardzo trudny, gdzie Platforma przegrywała z PiS-em 2:1. Basia, moja żona, startowała w okręgu wyborczym, w którym od 8 lat nie wygraliśmy. Mam przekonanie, że mamy spory udział w tym, że opozycja wygrała wybory do Senatu.





