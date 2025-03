"Trzeba absolutnie i bardzo poważnie rozważyć przeprowadzenie sekcji zwłok" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM senator KO Krzysztof Kwiatkowski, odnosząc się do sprawy śmierci Barbary Skrzypek. Jak dodał były minister sprawiedliwości, byłby za tym, by ujawnić protokół z przesłuchania Skrzypek. Karola Nawrockiego natomiast Kwiatkowski nominowałby do literackiej nagrody Nobla.

Wideo youtube

Stanowisko prokuratury jest w tej sprawie najważniejsze - mówił Krzysztof Kwiatkowski o śmierci Barbary Skrzypek. Gość Tomasza Terlikowskiego podkreślił, że prokuratura musi przeprowadzić czynności wyjaśniające.

Barbara Skrzypek zmarła w ostatnią sobotę, a informację o jej śmierci potwierdził Jarosław Kaczyński w TV Republika, sugerując, że za jej zgon mogą być odpowiedzialni prokuratorzy. Skrzypek była przesłuchiwana w środę, 12 marca, w sprawie spółki Srebrna przez prokurator Ewę Wrzosek.

Kwiatkowski o śmierci Barbary Skrzypek

Moim zdaniem trzeba absolutnie i bardzo poważnie rozważyć przeprowadzenie sekcji zwłok. Zakładam, że prokuratura będzie się kontaktować z rodziną. Z punktu widzenia zawsze jest to trudna decyzja - mówił Krzysztof Kwiatkowski o ewentualnych czynnościach wyjaśniających po śmierci Barbary Skrzypek.

Sekcja zwłok mogłaby odpowiedzieć w sensie medycznym, co było przyczyną zgonu. Sekcja zwłok na pewno może odpowiedzieć, co nie było przyczyną zgonu - dodał gość RMF FM.

Absolutnie byłbym za tym, żeby ujawnić protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek, z dwoma zastrzeżeniami - powiedział były minister sprawiedliwości. Jak mówił, te dwa zastrzeżenia to po pierwsze sprawy osobiste, a także fragmenty przesłuchania mogące ułatwić innym osobom przygotowanie do obrony.

Kwiatkowski o Ewie Wrzosek: Żadnych przesłanek

Kwiatkowski był pytany także o to, czy to prokurator Ewa Wrzosek powinna być osobą przesłuchującą Barbarę Skrzypek. Ewa Wrzosek pokazała, że jest za prokuraturą, która nie ulega naciskom politycznym. Z tego względu płaciła wysoką ceną - odpowiedział senator KO. Dzisiaj mamy taką sytuację, że na pewno tej sprawy nie powinien prowadzić szef prokuratury w Lublinie, który upychał akta w garażu - dodał gość RMF FM.

Nie ma żadnych przesłanek, żeby mówić, że Ewa Wrzosek "skręcała" postępowania, wręcz przeciwnie - mówił Kwiatkowski. Jak dodał, nie widzi żadnych przeszkód formalnych, by Ewa Wrzosek była prokuratorem w tej sprawie.

Pytany, czy Barbara Skrzypek nie powinna mieć możliwości towarzyszenia jej pełnomocnika podczas przesłuchania, Kwiatkowski zwrócił uwagę na "niezręczność", że tym pełnomocnikiem jest równocześnie osoba, która reprezentuje Jarosława Kaczyńskiego.

Pytania od słuchaczy RMF FM do Krzysztofa Kwiatkowskiego

Tomasz Terlikowski zadał swojemu gościowi także pytania od słuchaczy RMF FM. Pierwsze z nich dotyczyło propozycji Andrzeja Dudy, by wpisać do konstytucji konieczność wydawania przez Polskę co najmniej 4 proc. PKB na obronność.

Dzisiaj nakłady na obronność muszą być adekwatne do sytuacji, są na poziomie 4,7 proc. i bardzo dobrze. Nie ma przestrzeni dzisiaj, żeby je zmniejszać - podkreślił Kwiatkowski. Co do zmiany w konstytucji, nie mówię "nie", gdyby to było przedmiotem powszechnego konsensusu. Jeśli będzie co do tego zgoda, jestem absolutnie "za" - powiedział gość RMF FM.

Słuchacze zadali także pytanie o to, kiedy zostanie rozdzielona funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Minister Bodnar mówi, że projekt jest gotowy. Nie zostanie rozdzielona przed momentem, kiedy będzie nowy prezydent - powiedział Kwiatkowski.

Prowadzący dopytywał, czy Sławomir Mentzen podpisze taką decyzję. Nie zakładam, żeby Sławomir Mentzen wygrał wybory prezydenckie. Zakładam, że wygra je Rafał Trzaskowski, który popiera rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - odpadł były minister.

A co jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki? Karol Nawrocki jest dla mnie jedną wielką niezapisaną księgą, człowiekiem o ogromnych talentach. Uważam, że Polska powinna twardo mówić, że to jest silna kandydatura do literackiej nagrody Nobla - mówił w żartach Kwiatkowski. Był jedynym, który pod przykryciem reklamował własną książkę - dodawał gość RMF FM.

Do kogo ma się odwołać Konfederacja?

Państwowa Komisja Wyborcza jednogłośnie odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, gdzie ma się odwołać Konfederacja.

Przepisy Kodeksu wyborczego mówią, że do Sądu Najwyższego, ale ustawa uchwalona w czasach PiS-u mówi o jednej z izb, która w wyniku orzeczeń sądów krajowych i europejskich trybunałów została uznana za izbę nielegalną - powiedział Kwiatkowski.

Co zatem ma zrobić Konfederacja? Skierować pismo na ręce pierwszej prezes Sądu Najwyższego - zasugerował były minister sprawiedliwości.

Kwiatkowski: Mentzenowi rośnie, ale...

Gość RMF FM był pytany także o sondaż partyjny i prezydencki firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM.

W tym układzie Konfederacja decydowałaby, kto by utworzył rząd i kto byłby premierem - ocenił wyniki sondażu partyjnego Kwiatkowski. W oparciu o te wyniki sondażowe w parlamencie znalazłyby się wyłącznie trzy partie. Byłoby to przesunięcie polskiego Sejmu zdecydowanie w prawą stronę - dodał.

Jak powiedział, nie wyklucza drugiej tury wyborów prezydenckich z udziałem Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena.

Trend jest taki, że Mentzenowi rośnie, a Nawrockiemu nie rośnie - mówił senator KO. Zwrócił jednak uwagę, że "Mentzen jest nadreprezentowany w grupie najmłodszych wyborców". Ta grupa często deklaruje udział w wyborach, ale mniej licznie się w niej stawia - stwierdził.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.